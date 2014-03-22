ZEUS’UN HERA’YA ÂŞIK OLDUĞU YER: ADATEPE

‘Hera, dosdoğru yürüdü Gargaran doruğuna, İda’nın en yüksek tepesiydi bu. Bulutları devşiren Zeus, onu gördü. Görür görmez aşk sardı düşünceli kafasını. Ve Hera, Zeus’un dokuz eşinin birincisi oldu’ diye yazmış ünlü ozan Homeros İlyada Destanı’nda.

Eski Yunanlılar savaşlarda galip gelmek, kuraklıktan, hastalıktan kurtulmak, bereketli ürün almak, felaketlerden korunmak gibi sebeplerle tanrılara kurban vermeyi adet haline getirmişlerdi. Gargaran Tepesi de, eski Yunan kültürüne göre tanrılarına kurbanlar sunmak üzere yapılmış bulunan sunağa sahipliği yapar.

Mitolojide Gargara (Küçükkuyu) sırtını, denizden aniden yükselen, zeytin ağaçlarıyla süslenmiş Gargaran Tepesi’ne dayar. Adatepe Köyü’nün hemen yanı başında bulunan dev kaya kütlesi, Truva’yı gün yüzüne çıkartan Alman maceraperest Heinrich Schliemann ve arkeolog Judeich tarafından İda Zeus Altarı (sunağı) olarak tanımlanmıştır. Gargaran’daki Altar, Zeus ile Hera’nın aşkına da şahit olmuştur.

Adatepe Köyü otantik taş evleri, Kazdağları’nın yemyeşil ormanları ve enfes körfez manzarası ile Troas Bölgesi’nin önemli bir değeridir. Çanakkale Küçükkuyu’ya 2 km mesafedeki bu köy son yıllarda büyükşehirden kaçan doğaseverlerin cazibe merkezlerinden birisidir.

Köy halkının başlıca geçim kaynağı zeytincilik olmasına rağmen son yıllarda gelişen turizm ile evlerini pansiyon otele çevirmişlerdir. Köyde bulunan zeytinyağı müzesi zeytinyağı tutkunlarının uğramadan geçmeyeceği bir ziyaret yeri halini almıştır.

Köydeki faaliyetsiz ilkokul binası, valilikten kiralanarak, restore edilmiş ve seminer, konferans, atölye çalışmaları yapılan bir mekâna; Adatepe Taş Mektep’e dönüştürülmüştür. Yaz aylarında faaliyet gösteren günlük hayatlarında uğraştıkların işlerin dışında farklı ilgi alanları olan, bilgilerini derinleştirmek ve deneyimlerine yenilerini eklemek isteyen, şehirlerin yorucu ve zaman tanımayan ortamından çıkarak yeni bilgiler edinerek tatillerini verimli hale getirmek isteyen insanları bir araya getiriyor.

Troas Bölgesi’nde bir tatil yapmayı düşünüyorsanız Adatepe’ye uğramadan tatile çıkmayın…

Metin ve fotoğraflar: Fehmi Şenyiğit

22.03.2014