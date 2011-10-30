YOL NEREYE, BİZ ORAYA

Bu şarkıyı radyodan duydum. Tam da otobanda yol alıyordum. Sıla isimli bir sanatçı söylüyormuş bilgisayarın başına gelince öğrendim.

Çok hoşuma gitti sözleri. Ritimde güzel. İnsanı tahrik eden bir yanı var. Neşeli bir kaçış şarkısı. Gerçekten bazen ‘yol nereye, biz oraya’ demeli. Kaçmak, insanın kendine gelme isteği diye anlatılabilir.

Nereye kaçarsan kaç, sorunlar beyinde çözülemediği sürece, çözüm olmayacaktır. Ama kaçış isteği, beynimizin çare aramaya yönelik ilk eylemi olarak görülebilir.

‘Yol Nereye Biz Oraya’ şarkısı kendini bulmaya yönelik harekette etkili bir tahrik unsuru olarak değerlendirilebilir.

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

30.10.2011