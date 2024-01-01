TOPUKLU YAYLASI GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ 11-14 TEMMUZ’DA

Denizli’nin Beyağaç ilçesi Topuklu Yaylası’nın ülkemizde gökyüzü gözlemlerinin en verimli şekilde yapılabildiği ender yerlerden biri olması özelliğiyle ülkemizin ilk ‘Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı’ sertifikasını alabilmesi için merkezi ABD de bulunan International Dark-Sky Association (IDA) isimli kurum ile iletişimimiz devam etmekte, sertifikanın 2025 yılı içinde alınabileceği öngörülmektedir.

IDA tarafından sertifikalandırılan dünyada 220 adet, Avrupa’da ise sadece 22 adet karanlık gökyüzü parkı olduğu varsayımıyla bu sertifikanın bölgemiz ve ülkemiz turizmi adına ne kadar önemli olduğu ortadadır. Topuklu Yaylası’nın ülkemizin ilk karanlık gökyüzü parkı ünvanlına sahip olması halinde IDA tarafından bu haberin dünya çapında milyonlarca gökyüzü meraklısına duyurulmasıyla Denizli’mize, Beyağaç’ımıza, Topuklu Yaylamıza büyük bir ilginin oluşması kaçınılmaz olacaktır.

Etkinliklerimizi dolayısıyla bölgemizin ülkemizin ilk ‘Astro Turizm Destinasyonu’ olabilme uğraşlarımızı hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda duyurulması konusunda katkılarınızı bekliyoruz, detaylar için www.astrobeyagac.org, www.skyisderman.com sitelerimizi inceleyebilirsiniz.

S.Tayfun Dindar

Organizasyon Genel Koordinatörü

Kalebey YEG Müdürü

0532 675 04 80