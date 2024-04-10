Her zaman olduğu gibi günün erken saatlerinde uyanıp, görüntülerini almam gereken alanların görüntülerini aldıktan sonra Gülek Boğazı yolu ile İstanbul’a doğru yola koyuldum.

St. Paul Kilise ve St. Paul Kuyusu ülkemizin önemli bir kültür değeri. UNESCO Dünya Mirası’na aday olan Tarsus kenti bütünü ile korunmalı.

Özellikle Tarsus evleri restore edilip turizm amaçlı kullanılmalı. Mersin Valiliği bu amaç doğrultusunda güzel bir eseri meydana çıkarmış ve çalışmalar devam ediyor. St. Paul Kuyusu’nun olduğu bölgede, tarihi evlerin bulunduğu bir ada alanı bütünüyle restore edilmeli.

Bu restore edilen ada alanı başta konaklama olmak üzere küçük müzeler, kafeler ve çeşitli turistik alanlar için kullanılmalı.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş / Mersin’de Bahar -7

10.04.2024