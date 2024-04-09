TARSUS’A GEÇİŞ

Sabah çok erken uyandım. Amacın günün ilk saatlerinde Tarsus’ta olmaktı. Hava yağışlı idi ama yine de erkenden yola çıktım. Mersin trafiğine hiç girmeden otoyoldan Tarsus’a geçiş yaptım.

Yine tercihim daha öncede kalmış olduğum Öğretmenevi oldu. Tarsus Öğretmenevi, Mersin’de bulunan en niteliksiz ama en pahalı öğretmenevi olma konumunda.

Ramazan ayının son günü (arife) olması dolayısıyla şehir merkezi çok kalabalıktı. Tarsus biraz Antep, biraz Urfa, biraz eski Antakya, biraz da Halep gibi olmuş. Her renkten insan var.

St. Paul Kuyusu ve Tarsus evlerini ara ara açan ışıkta belgeledim. St. Paul Kilisesi’nin de akşam ışığında görüntülerini aldım.

Tarsus’ta konaklama imkânı sınırlı. Her yerde tatlıcı ve kebapçı var. Benim gibi sulu yemek isteyenler için Tarsus Kent Lokantası’nı öneriyorum. 35 yıldır hizmet veren bu tesis Tarsus Müzesi’nin kuzeyinde bulunuyor. Antik Roma Yolu’nu izleyerek yemek yemek burada mümkün.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş / Mersin’de Bahar -6

09.04.2024