SÜREYYA ÇEŞMESİ

Nuh’un Çiçekleri projesi kapsamında Iğdır’da bulunuyorum. Ağrı Dağı’nın biyolojik çeşitliliğini kapsayan projenin fotoğraf ve tanıtım ayağında görevliyim. Beni bu kutsal göreve layık gören tüm Iğdırlı yöneticilere teşekkür ederim.

Bu proje kapsamında önümüzdeki günlerde çok sayıda yayın yapacağız. Biz gelelim Süreyya Çeşmesi’ne. Bir yandan Ağrı Dağı’nın eteklerinde çalışırken, diğer yandan da bölgeyi gezmeyi ihmal etmiyorum.

Iğdır’ın Aralık ilçesi çok ilginç bir yer aslında. Bu ilçemiz tam üç ülkeye sınırı var. Bir yanda Ermenistan, bir yanda Nahçivan ve diğer yanda İran. Bu Süreyya Çeşmesi İran sınırımızın sıfır noktasında bulunuyor. Yukarıda adı geçen üç ülkeye sınırımızı Aras Nehri oluşturuyor.

1956 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi’nin eşi Süreyya Hanım bu bölgeye gelerek bu su kaynağını görmüş ve çok hoşuna gitmiş. Bunun üzerine Şah Rıza Pehlevi de burada bir çeşme yaptırıp, çeşmeye Süreyya adını vererek Türkiye’ye hediye etmiş. Bölgede bu çeşmeyi ziyaret edip suyunu içmeyen yok gibidir. Hatta vatandaşlar Iğdır ve Aralık çevresinde o tarihten sonra çocuklarına Süreyya ismini bile koymuşlardır.

Süreyya Çeşmesi’nin suyu Ağrı Dağı’nın derinliklerinden geliyor. Çeşme, Aralık Kazım Karabekir Tarım İşletmeleri’nin içerisinde bulunuyor.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

30.05.2011