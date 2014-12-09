SONSUZ MAVİYE TESLİM OLMAK VE GELİDONYA FENERİ

Ülkemizin en yüksekte bulunan deniz feneri olan Gelidonya’yı daha iyi görmek için bir az yükseğe çıkın. Tepede bir çam ağacı var, onun altına oturun ve fenere doğru bakın. Sol yanınızda antik çağın Pamfilya Denizi ve Suluada, sağ yanınızda Likya Denizi ve fenerin önünde sonsuz Akdeniz’i ayaklarınızın altında göreceksiniz.

Fenerin hemen altında Beşadalar bulunuyor. Beşadalar ile kıyı arasında gemilerin pusulaları olmadığı, gemilerin kıyılara paralel gittiği dönemlerde, bu bölgede anafora kapılıp çok sayıda geminin batması sonucu hayatını kaybeden denizcilerin sesini duyacaksınız.

Bir rüzgâr esecek Fenike’den Finike kıyılarına, gemiciler, içleri dolu amforalar ve efsaneler canlanacak, göreceksiniz. Bu bölge için her zaman doğru zamandır, sadece sizin havanız iyi olsun yeter. Sonsuz maviye teslim olacaksınız…

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

09.12.2014