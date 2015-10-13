SON RUS ÇARI II. NİKOLAY VE AİLESİNİN DRAMI

17 Ekim 1917’de Rusya’da yaşanan sosyalist devrimin en büyük kurbanı Çar II. Nikolay ve ailesi oldu. Rusya’da 1917 yılında Bolşevik Devrimi’ni gerçekleştiren Lenin’in talimatı ile eski Rus Hanedanı Romanovlar’ın son çarı II. Nikolay ve ailesi Yekaterinburg Şehri’nde bir binanın bodrum katında kurşuna dizilerek öldürülmüştü.

Çar ve ailesi komünistler tarafından Rusya’nın Ekaterinburg Şehri’nde infaz edildikten sonra Ganina Yama diye anılan bölgede yakıldı. Olaydan yıllar sonra 1970’lı yıllarda Çar ve ailesine ait kemikler bulundu ve bu kemikler uzun süren DNA testlerinin ardından Moskova’ya taşındı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Çar II. Nikolay ve ailesine iade-i itibar yapıldı. Ekaterinburg Şehri’nde Çar II. Nikolay ve ailesinin katledildiği yere dev bir kilise yapıldı. Kilisenin etrafına Çar ve ailesinin resimleri sergileniyor. Ganina Yama Bölgesi’nde ise Çar ve ailesi adına ağaçlardan kilise ve manastırlar yapıldı. Ruslar burayı sürekli ziyaret ediyor.

Medvedev ve Çar II. Nikolay müthiş benzerliği

Ganina Yama’nın içerisindeki müzede Çar ve ailesine ait resimler ve bazı özel eşyalar bulunuyor. Ruslar için burası çok önemli bir yer. Moskova’dan ve Rusya’nın diğer şehirlerden buraya çok sayıda ziyaretçi geliyor. Rusya’nın yeni ve eski yöneticileri arasında en çok benzerlik Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ile Rusya’nın öldürülen son çarı II. Nikolay arasında bulundu. 43 yaşında Kremlin’e oturan Medvedev 26 yaşında Çar olan Nikolay’dan sonra Rusya’nın en genç lideri olarak biliniyor. Rusya’da internette dolaşan Medvedev ile II. Nikolay’in yer aldığı kolaj iki liderin benzerliğine dikkat çekiyor. Resimlerde bıyık ve sakalın dışında Medvedev ile II. Nikolay’in bakışların bile benzediği görülüyor. Son Rus Çarı II. Nikolay ve ailesine ait kemikler ise Moskova’da koruma altına alınmış.

Çar II. Nikolay 2000 yılında Rus Ortodoks Kilisesi tarafından aziz ilan edildi. 2008 yılında, Rusya Yüksek Mahkemesi Çar ailesinin öldürülmesinin haksız siyasi baskılar sonucu olduğuna, dolaysıyla siyasi cinayete kurban gittiklerine karar verdi ve itibarlarının iade edilmesini kararlaştırdı.

Metin ve fotoğraflar: İbrahim Büyükeken / Rusya Güncesi -2

13.10.2015