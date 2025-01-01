SIRTÇANTAM 20 YAŞINDA

Rahmetli hocamız Prof. Dr. Sencer Şahin’in kalaleme aldığı ‘Sahipsiz Kültür Mirasımız Nemrut Dağ’ kapak konusu ile merhaba dediğimizden bu yana 20 yıl geçmiş.

Sırtçantam’a gönüllü emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca dergimizi satın alan, abone olan çok sayıda kişi ve kurumlara da teşekkürü borç bilirim.

Sırtçantam’ı geçen yıl aramızdan ayrılan babam Mehmet Baki Şahinbaş ile kurduğumuz, bu yıl 25 yaşında olan şirketimizin ilk süreli yayını olmuştu. Bugün 18 süreli yayın ile dergi yayıncılığında epey bir yol kat ettik.

İçinde bulunduğumuz tüm süreci ülkemize armağan olarak, bu kadim topraklara bir borç olarak biliyor ve görüyoruz.

Ocak ayı içerisinde ‘Sapanca’da Sonbahar’ isimli bir sayı ile 48 sayı yayımlamış bulunacağız.

Tüm dünyanın yeni yılı kutlu olsun. Yeni bir Sırtçantam sayısında görüşmek üzere çantanız sırtımızdan eksik olmasın!

İsmail Şahinbaş

Yayın Yönetmeni

01.01.2025