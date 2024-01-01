ŞAVŞAT’TA SONBAHAR

Türkiye’deki en güzel sonbaharı yine en gerçek zamanda yaşamanın tadı için Artvin’in Şavşat ilçesine gidiyoruz. Şavşat’ın güz mevsimi için özel olarak hazırladığımız etkinliğimiz ‘fotoğraf’ odaklıdır. Etkinliğimiz Kars Havalimanı’nda başlayıp, yine aynı yerde sona ermektedir.

24 Ekim, Perşembe

İlk günkü etkinliğimizde; Kars Havaalanı’na indikten sonra sabah kahvaltısının ardından Küçük Kars Kalesi gezisi bulunuyor. Çıldır Golü üzerinden Ardahan Şeytan Kalesi’ne (gidiş-dönüş 1 km) yürüyoruz. Ardından Artvin Sahara Milli Parkı, Kocabey Yaylası ve kışlası gezisinin ardından Şavşat Yavuzköy Şehir Terası’nı gezip Şavşat’ta konaklıyoruz.

25 Ekim, Cuma

İkinci günkü görsel toplama işinde; Aşağı ve Yukarı Koyunlu köyleri, Karagöl, Şavşat Peri Bacaları, Meşeli ve Pınarlı köyleri, Balıklı Göl ve Tibeti Kilisesi’ni gezip yine Şavşat’ta konaklıyoruz.

26 Ekim, Cumartesi

Üçüncü günkü görsel toplama işinde; Maden Köyü, Bazgiret Gölü. Meydancık ve Mısırlı köyleri, Papart Ormanları’nı gezip Şavşat’ta konaklıyoruz.

27 Ekim, Pazar

Gezimizin son günü; Yavuz ve Düzenli köylerini gezdikten sonra Ardahan’a bağlı Susuz üzerinden Kars’a varıyoruz. Kars Kaşar Müzesi gezisinin ardından havalimanına geçiyoruz.

Notlar

Bu etkinliğimiz Kars’ta başlayıp yine Kars’ta sona ermektedir. Bölgeye ulaşım katılımcılar tarafından sağlanacaktır. Tüm etkinlik boyunca tüm ulaşımlar (24-27 Ekim 2024) tarafımızdan sağlanacaktır.

Bu etkinliğimiz TÜRSAB belgeli Trekking Travel (5239) ve Molarize Turizm Seyahat acentesinin (12791) ortak düzenlemiş olduğu bir etkinliktir.

Tura katılım bedeli KDV dâhil 24 bin TL’dir. Bu bedele öğlen yemekleri dâhil değildir.

Rezervasyon için aşağıdaki numaraları arayabilirsiniz:

0 (536) 980 64 85

0 (543) 153 53 92