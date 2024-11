SAGRADA FAMİLİA

En az Mısır’daki Piramitler büyüklüğünde…1882’de yapımına başlandı, 2030’da bitecek… Toplam 18 kule…170 metre yükseklik. Dünya’nın 8. Harikası olmaya aday… Ve modern mimari dehası Gaudi’nin eseri.

La Sagrada Familia (Kutsal Aile), Katalonya’nın Barcelona Şehri’nde bulunan modern mimarinin öncülerinden sayılan Antonio Gaudi tarafından 1882 yılında yapılmaya başlanılan fakat Antoni Gaudi’nin 1926 yılında bir tramvayın altında kalarak ölmesi sonucu yarım kalan bir bazilikadır. Yapımı halen devam etmektedir. Halk arasında ‘bitmeyen kilise’ olarak da bilinir. 1882 yılında yapımına başlanan mimarinin bitmemesinin nedeni hala sembolik olarak halkın yardımlarıyla yapımına devam edilmesi ve Gaudi’nin karmaşık mimari tarzının çözülmesinin güçlüğüdür. Ayrıca binanın çizimlerinin ve ilk yapım yöntemlerinin de 19. yüzyıldan kalması nedeniyle günümüz teknolojisine uyarlanması da bir başka zorluktur.

Dünyanın en çok turist çeken şantiye sahasıdır.

Gaudi, bazilikadaki büyük kulelerden ancak bir tanesinin bitimini görebilmiştir. Kulelerin tasarladıktan sonra bu kulelerin Barselona’ya gelecek olan gezginler için mükemmel bir karşılama olacağına inandığını belirtmiş ve kulelerin tepesindeki süslemelerin cennet ile yeryüzü arasında bir bağlantı sağlarmış gibi göründüğünü de büyük bir heyecanla ifade etmiştir.

Bazilikanın içyapısını ayakta tutan kolonlar ise Gaudi’nin bir başka dehası olup gittikçe dallanıp budaklanan ağaçlar şeklinde tasarlanmıştır. Yapının içine girildiğinde ormanda dolaşma hissi uyandırır. Bazı söylentilere göre Gaudi çok dindar birisi olduğu için Hıristiyanlar tarafından çok kutsal olan Kapadokya yöresini ziyaret etmiş ve peri bacaları tabir ettiğimiz oluşumları gördükten sonra La Sagrada Familia’nın mimari yapısına karar vermiş. Renk ve bicim olarak benzetmiştir Gaudi neogotik stiline doğa hayranlığını katmış ve “geleceğin mimarları doğayı taklit edecekler, bu mimarinin en doğru, rasyonel ve ekonomik kullanımı olacaktır” demiştir. Hatta ‘the interior of the temple will be like a wood’ sözlerinden anlaşılacağı üzere Sagrada Familia’nin içini ve özellikle tavan sütunlarını ağaç dallarını taklit ederek tasarlamıştır… Dallanıp budaklanan kolonlar, insanı dehşete düşüren çile duvarı ile son derece etkileyici bir yapıdır. Yapının % 50’si bitmiş olan projede kulelere çıkarken döne döne tırmanan merdivenleri, aşağıya bakıldığında bir salyangozu andırır. Gaudi şehirde yaptığı bütün yapılardan elde edilen geliri bu yapıya yatırmıştır.

Üç cephesi bulunur. Birincisi ‘doğuş’ (nativity), ikincisi ‘tutku’ (passion) ve üçüncüsü de ‘ihtişam’dır (glory). Her üç cephenin de ‘inanç’, ‘umut’ ve ‘hayırseverliği’ (faith, hope, charity) sembolize eden üçer girişi ve havarileri sembolize eden dörder çan kulesi vardır. Neogotik mimarinin ana özelliklerini taşıyan kilisenin en tipik yönü, birbirine simetrik olmayan kuleleridir. En yükseği 170 metredir. Kulelere, Gaudi tarafından sırasıyla sanctus, sanctus, sanctus ve hosanna excelsis yazdırılmıştır. İlk planlarda öngörülen 4 kapıdan sadece biri (nativity) Gaudi’nin 1926’daki ölümünden önce tamamlanabilmiştir. En son bitirilen passion kapısı diğer (nativity ve glory) kapılardan modernliğiyle ayrılır. Judas’ın ihanetini betimleyen heykelin sol tarafında, rakamları bulunur…

1 14 14 4

11 7 6 9

8 10 10 5

13 2 3 15

Çapraz dâhil her şekilde toplamı 33 çıkar. Bu garip bir tılsımdır. Yapının ilginç özelliklerinden biri de, ana büyük girişin üzerindeki İsa rölyefinin siz ne yöne giderseniz gidin size bakmasıdır. Yine Gaudi’nin planlarına göre kutsal aileyi temsilen, 12’si havarilere, 4’ü kilisece geçerli sayılan dört İncil’den herhangi birinin yazarına (matta, Markos, Luka, Yohanna), biri Meryem Ana’ya, 170 metre boyunda olacak en büyüğü ise Hz. İsa’ya adanacak şekilde toplam 18 kule yapılması gerekmektedir. Şimdilik sadece 8 havari kulesi yapılabilmiştir.

1986’da inşasına tekrar başlanan kilisenin kript kısmında Antonio Gaudi’nin naaşı yatmaktadır.

Metin ve fotoğraflar: Kerem Güner

17.12.2010