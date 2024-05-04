SAFRANBOLU BELEDİYESİ’NDEN YEREL ÜRETİCİYE BÜYÜK DESTEK

Safranbolu Belediyesi, şehrin tarihî ve kültürel dokusunu yaşatmak ve yöresel ürünlerin tanıtımını desteklemek amacıyla Tarihi Çarşı Han Arkası’nda ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ kurma kararı aldı. Haziran ayı içerisinde kurulması planlanan pazarın başvuruları 4-10 Haziran tarihleri arasında Safranbolu Belediyesi halka masaları üzerinden yapılacak.

Safranbolu’nun Tarihî Çarşı bölgesi, Türkiye’nin en iyi korunmuş Osmanlı dönemi yerleşim yerlerinden biri olarak bilinmekte. Bu bölgede bulunan tarihi hanlar ve çarşılar, yıllardır ziyaretçilerini Osmanlı dönemi atmosferiyle karşılamakta. Son yıllarda Dünya genelinde yaşanan ticarî faaliyetlerdeki değişimler ve modernizasyon çabaları, yöresel kültür ve ürünlerin tanıtımı ve satışı için uygun bir ortamın oluşturulmasını zorlaştırdı. Bu kapsamda, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse’nin aldığı kararla birlikte, Tarihi Çarşı Han Arkası bölgesinde kurulacak olan yöresel ürünler pazarı, hem yerli halka hem de turistlere yöresel lezzetleri ve el işlerini sunma fırsatı verecek. Al-sat sistemi ile değil haklın kendi ürettiği ürünlerin satılma şartı konulan pazarda, Safranbolu’nun maniye domatesinden çavuş üzümüne, coğrafi işaretli ürünlerden, organik tarım ürünlerine; el işi hediyelik eşyalardan, yöresel kıyafetlere kadar geniş bir yelpazede ürünlerin satışı yapılacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse; “Bu Pazar sadece ticarî bir girişim değil, aynı zamanda Safranbolu’muzun kültürel ve tarihî mirasını koruma çabamızın bir parçasıdır. Halkımızın bahçelerinde ürettiği organik meyveler ve sebzeler, tamamı ile el işi ürünler ile yerel üreticilerimize destek olmayı amaçlıyoruz Yöresel ürünler pazarının kurulmasıyla birlikte, Safranbolu’nun tarihî Çarşı bölgesi hem yerli halkın hem de turistlerin daha fazla ilgisini çekecek” ifadeleri ile Haziran ayında kurulması planlanan yöresel ürünler pazarı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan stantlarda satışını yapacak yerel üreticiler Safranbolu Belediyesi halk masalarına 4-10 Haziran 2024 tarihleri arasında başvurularını yaparak yöresel ürünler pazarında yerlerini alacak.

SAFRANBOLU BELEDİYESİ 04.05.2024