SAFRANBOLU BELEDİYESİ SERALARINDA ÇAVUŞ ÜZÜMÜNÜN İLK HASADI YAPILDI

Safranbolu’nun ünlü yerli çavuş üzümleri, 3 yıl süren titiz bir bakım ve yetiştirme sürecinin ardından ilk meyvesini verdi. Çavuş üzümlerinin yanı sıra, bu özel türün dölleyicisi olan Hamburg Misketi üzümlerinin de hasatları gerçekleştirildi. Hasat, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse’nin katılımıyla yapıldı.

Safranbolu’nun tarımsal mirasını korumak ve bu değerli üzüm çeşidinin dünya genelinde tanınmasını sağlamak amacıyla yürütülen projede önemli bir kilometre taşı daha aşıldı. Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Çavuş üzümünün potansiyelini vurgulamak ve bu ürünün uluslararası alanda daha geniş bir kitleye tanıtılmasını sağlamak üzere Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi Seraları’nda gerçekleştirilen ilk hasat töreninde konuştu.

Başkan Köse, “Safranbolu’nun bir kültürel mirası olan Çavuş üzümü, yerel ekonomimizin ve tarımımızın önemli bir parçasıdır. Bugün burada, 3 yıl süren emeklerin ve özverinin ardından ilk meyvesini aldığımız bu üzümün hasadını yapmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Yazıköy seralarımızda başlattığımız bu süreç, Çavuş üzümünün sadece yerel değil, uluslararası alanda da tanıtımını yapmak için attığımız ilk adımlardan biridir” dedi.

Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi Sorumlusu Ziraat Mühendisi Pınar Uslu Çavuş Üzümü verdiği bilgilerde şu ifadeleri kullandı; “Safranbolu’nun iklimi ve toprağıyla uyumlu, aromatik bir tat profiline sahip olmasıyla bilinir. Uzun yıllardır yerel üreticiler tarafından yetiştirilen bu üzüm türü, bölgenin kültürel ve tarımsal mirasının bir parçası olarak değer görmekte. Ayrıca, Hamburg Misketi üzümleri, Çavuş üzümünün dölleyicisi olarak görev yapar ve bu türle birlikte yetiştirilmesi, her iki türün de verimliliğini arttırır. Amacımız çavuş üzümünün rekoltesini her geçen yıl attırarak uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak”

Başkan Köse, Çavuş üzümünün dünya çapında bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Safranbolu’nun bu nadide üzüm türünün dünya pazarında hak ettiği yeri bulması için çeşitli tanıtım ve pazarlama stratejileri geliştireceğiz. Yurt dışında düzenlenecek fuar ve etkinliklerle bu ürünü tanıtacak, aynı zamanda bölgesel tarımın sürdürülebilirliğini destekleyeceğiz” diye ekledi.

SAFRANBOLU BELEDİYESİ 21.08.2024