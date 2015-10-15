RUSYA BÜYÜK ZAFER’İN 70. YILINI KUTLADI

Eski Sovyetler Birliği’nin II. Dünya Savaşı’nda Hitler Almanya’sına karşı kazandığı tarihi zaferin 70. yıldönümü, Rusya’da en büyük bayram olarak coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Rusya’da yollar, caddeler, evler, arabalar, AVM’ler 70. yıl kutlamalarına özel hazırlanmış sembollerle donatılmış. ‘Büyük Zaferin Kutlu Olsun’ yazılarını her yerde görmek mümkün.

Rus halkı oldukça milliyetçi ve vatansever. 9 Mayıs’ta yapılan kutlamalar ise oldukça coşkulu geçmiş. Rusya askeri araçlarla ve son model silahlarla yaptığı gövde gösterisiyle Batı dünyasına gözdağı vermeyi de ihmal etmedi. Törenlerde İkinci Dünya Savaşı’nda savaşan gazilere ise büyük ilgi gösteriliyor.

Kırım’ın ilhak edilmesi ve Ukrayna’da yaşanan iç savaş yüzünden ambargoya maruz kalan ve büyük bir ekonomik kriz yaşayan Rusya, milliyetçi duygularla halkı ayakta tutmayla çalışıyor. Her yıl Rusya’da, 9 Mayıs 1945 yılında Berlin’de Almanya’nın koşulsuz teslim oluşunu sağlayan kararnameyi imzalandığı ve Büyük Vatan Savaşı’nın sona erdiği gün olarak kutlanan Zafer Bayramı bu yıl da başta Kızıl Meydan’da olmak üzere bütün Rusya’da coşkulu törenlerle kutlanıyor.

Ekaterinburg Şehri’nde bulunan askeri müzede ise 1940 – 1990 yılları arasında kullanılan tanklar, toplar, savaş uçakları, savaş gemileri, uçaksavarlar ve helikopterler sergileniyor. Özellikle okullardan öğrenciler buraya getiriliyor ve gezdiriliyor. Rus halkı çocuklarını daha küçük yaşlardan milliyetçi ve vatansever duygularla yetiştirmeye büyük özen gösteriyor

Metin ve fotoğraflar: İbrahim Büyükeken / Rusya Güncesi -4

15.10.2015