Merhaba

Benim adım Rozalin

Dişi bir baykuşum ben.

Malzemem değişkendir.

Bazen kanat olur kıvrım kıvrım kıvrılır,

Şekilden şekle girerim.

Bazen demir olur sertliğim seni bile acıtır,

Bazen tahta olur sıcacık görünürüm.

Bazen mermer olur buz keserim.

Ustama bakarsan,

Hep marifetli eller görürsün.

Sanatçıdır mutlaka,

Ham malzemeye şekil vermek,

Marifet ister de ondan.

Kılıfıma aldanma,

Mavi de görünse dişim,

Yüreğim pembedir.

Çünkü adım Rozalin,

Dişi bir baykuşum ben.

Gözlerime baksan anlarsın aslında

Kıvrım kıvrımdır bakışlarım

Cıvıl cıvıl gülümserim.

Hayat dolu, yaşam doluyumdur.

Tıpkı bir ana gibi.

Çünkü adım Rozalin,

Dişi bir baykuşum ben.

Aramam bilgeliğimi hiçbir yerde.

İşte o zaman buluveririm yanı başımda,

Ya da kalbimin orta yerinde.

Ne kadar yakınsam özüme,

Ne kadar BİR’sem evrenle,

İşte o kadar BİR’imdir,

O kadar bütünümdür,

O an neysem o’yum,

Nasıl hissedersem mutluyum.

Ha bu arada

Benim adım Rozalin,

Dişi bir baykuşum ben.

Senin adın ne?

Metin: Burcu Oylan / Beyaz Kanatlar, fotoğraf: Burak Doğansoysal

01.11.2011