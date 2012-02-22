RİO KARNAVALI

Rio Karnavalı ismini Brezilya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Rio De Janeiro’dan alıyor. Rio kenti, Sao Paolo’dan sonra Brezilya’nın ikinci büyük şehri. Şehirde yaklaşık 6 milyon kişi yaşıyor.

Rio, Corcovado Dağı’nın tepesindeki ünlü 38 metrelik dev İsa heykeliyle ünlü. İsa heykeli dışında samba, plajlar ve güzel kızlarda Rio denilince ilk akla gelenlerden.

Rio Karnavalı, genelde Şubat ayında oluyor. Dört gün boyunca süren bir sınırsız eğlencenin iki günü 14 samba okulunun yarışmasıyla geçiyor ve festival alanı rengârenk görüntülere sahne alıyor. Gruplar ikiye ayrılır ve bir günde 7 grup Sambodrome’da geçiş yapar.

Akşam dokuzda başlayan geçişler sabah ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Bir gurubun geçişi ortalama 70 dakika sürüyor. Her okul bir konu seçiyor. Kostümleriyle, müzikleriyle, dekorlarıyla ve figürleriyle bu konuyu yansıtırlar. Bunu en iyi yapan grup jüri değerlendirmesi sonucu birinci olur. Birinci olan okul para ödülünün sahibi olur ve en iyi samba okulu unvanı alır.

Brezilya’nın Güney Yarım Küre’de olduğunu hesaba katarsak Şubat ayının en sıcak ay olduğunu görürüz. Karnaval tarihi Paskalya’ya göre değişiyor. Paskalya tarihi her yıl değiştiğinden karnaval tarihi de değişiyor. Festival her yıl Paskalya’dan 7 hafta önce düzenleniyor. Geleneksel olarak Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri yapılıyor.

Karnaval boyunca dünyanın dört bir yanından eğlenmeye meraklı binlerce kişi Rio’ya akın ediyor. Öyle ki ortalama 3 bin-5 bin arası yarışmacının katıldığı yarışmayı canlı izlemek için sadece Karnaval alanına 150 bin kişi geliyor.

Gelecek yılın karnaval zamanı; 9-12 Şubat 2013.

Metin ve fotoğraflar: Barış Akyurt

22.02.2012