RAUNA VAHŞİ YAŞAM PARKI

İkinci gün Ranua Vahşi Yaşam Parkı bu gün rotamızı çevirdiğimiz nokta. Kuzey Kutup Dairesi’ne özgü birçok vahşi canlıyı görme fırsatını yakalayabileceğimiz bir nokta. Birçok çeşit vahşi kuş, bu bölgenin olmazsa olmazlarından Kutup Ayısı, Volverin, Vaşak, Kutup Kurdu ve tabi ki Ren Geyikleri ve daha bir sürü vahşi canlı hepsi burada.

Kar çok şiddetli yağıyor, zaman zaman yüzünüze çarpıp canınızı yakacak kadar diyebilirim. Hava durumu o kadar değişken, 15-20 dakika içinde güneş açıyor çok hızlı bir şekilde bir anda her yeri sis kaplıyor.

Güneşi tepede görebilmek asla mümkün değil, malum Kuzey Kutup Dairesi’ndeyiz. Zaten bu aylarda güneşin doğup batma zaman aralığı en fazla 5 saat kadar.

Metin ve fotoğraflar: Ahmet Anak / Lapland’a Yolculuk -2

25.01.2017