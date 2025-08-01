PAZAR KIZKALESİ

Pazar Ticaret ve Sanayi Odası’nın önderliği, Kaçkar Dergisi’nin yürütücülüğü, İstanbul Pazarlılar Derneği’nin paydaşlığında hazırlanan Pazar Hemşin Kültür Havzası projesi belgeseli çekildi.
Pazar / Rize
Fotoğraf. İsmail Şahinbaş
#sırtcantam_dergisi #sirtcantam #sırtçantam #dunya.mirasi #dünya mirası #world heritage #world_heritage_turkey #olympos.dergisi #olympos #trekking.travel #trekking.tr #trekking #hiking #jeotermal_dergisi #jeotermal #kartepedergisi #kartepe #kartepegazetesi.tr #kackar_dergisi #kackarlar #ekolojik oteller #ismail_sahinbas #ismail şahinbaş