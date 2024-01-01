PAŞASUYU VADİSİ’NİN ÇİÇEKLERİ

Türkiye, bitki çeşitliliği ve sayısal çokluğuyla dikkati çeken bir ülkedir. Tür sayısı açısından tüm komşu ülkelerden çok daha zengin olan ülkemizde yaklaşık on bin çeşit bitki bulunmaktadır.

Türkiye, dünyanın bitki bölgelerinden ‘Akdeniz Bitki Bölgesi’ne girer.

Ülkemizdeki bitki örtüsünün dağılışında iklim, toprağın türü ve yüzey şekilleri etken olmaktadır.

Türkiye’de bunlara bağlı olarak üç farklı bitki topluluğu bulunur. Bunlar Akdeniz, Karadeniz ve iç bölgelerin bitki topluluklarıdır.

Kocaeli’de ise daha çok Akdeniz ve Karadeniz bitki topluluklarına rastlanır.

Paşasuyu Vadisi’nde Siklamen, Çiğdem, Menekşe, Papatya, Deve dikeni gibi hemen hemen herkesin tanıyabileceği türler bulunmaktadır.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

SIRTÇANTAM 47. SAYI (MAYIS 2023)