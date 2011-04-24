ÖZGÜRLÜK HAYALLE BAŞLAR, EYLEMLE BİTER

Bolu coğrafyasının ilk planlanmış yürüyüş parkurlarından biri olan ve 24.4.2011 günü açılışı yapılan 21 kilometrelik Kınıkçı Kanyonu’nda, İztv Sırtçantam programını çekmek üzere Bolu’dan dostlarla yola çıktık.

Parkur başlangıcında yolda gerekli olacak kumanya ve malzemeyi eşit şekilde paylaşıp yola koyulduk. Doğanın tüm güzelliklerine tanıklık ederek yürüyoruz, mutluluğumuza vefayı temsil eden angut kuşları, yamaçlarda bizi seyre dalan tilki, doruklardaki beyaz kartal eşlik etti.

Parkur boyunca devam eden arkadaşlık ve dostluk zorlu etabın sonuna yaklaştıkça dayanışma ruhu daha fazla artırdı…

Günümüzde kurumsallaşmış firmalar iletişim çağının getirdiği bireyselleşme ve yozlaşmaya karşı çalışanlarına ekip ve takım ruhu kazandırabilmek için büyük bütçeler ayırıyorlar. Oysa bu kadar büyük bütçeler ayırmadan çalışanlarını doğa ile bütünleşmelerini sağlayarak hiç bir iletişimcinin veremeyeceği takım ruhunu kazandırmanın yanında ‘varsa’ sosyal sorumluluklarını da yerine getirirler…

Üstelik hava bedava, su bedava mücadele ruhu bedava…

Akşama doğru kanyonda parkur sonuna doğru ilerlerken ayağında sorun yaşanan arkadaşlarla yapılan yardımlaşma ve dayanışma Yuva Köyü mağaralarında yakılan ateşin başında yıldızların altında söylenen şarkı ve türkülerle devam etti.

Parkuru başarıyla bitirmenin hazzı ve Çeltikdere Köyü muhtarının hazırlattığı çömlek çatlatan pilavın tadı ile yürüyüşümüze son verdik…

Metin: Mehmet Cantürk, fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

24.04.2011