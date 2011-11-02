OVİT DAĞI GEÇİDİ

Anadolu coğrafyasının birçok yerinde kış şartlarında geçit vermez kara yolları bulunuyor. Bunlardan en bilineni Kasım-Mayıs ayları arasında geçit vermez Çatak-Bahçesaray yolu üzerindeki Krapet Geçidi’dir.

Krapet Geçidi dışında Ardahan-Şavşat yolu üzerindeki Çam Geçidi ve benim en son geçtiğim Rize-Erzurum arasında bulunan 2640 metrelik Ovit Dağı Geçidi zor yollardandır.

Rize-Erzurum arasındaki karayolu Karadeniz’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlıyor. Ovit’te son 2 yılda yaşanan 2 mahsur kalma olayının bu yolun kış şartlarında ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

02.11.2011