OLYMPOS’TA GÜNEŞİ YAKALA

16 KASIM, PAZAR / OTELE YERLEŞME

Olympos güz fotoğraf turumuz bir tek katılımcı olsa bile gerçekleşecek olup, 12 kişi ile sınırlıdır. Etkinlik tam anlamı ile görsel toplamaya odaklıdır. Etkinliğimizin başlangıç ve bitiş yeri; Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’dir. Havalimanı’ndan atogara raylı sistem bulunmaktadır. Tüm konaklama ve yemek organizasyonları Adrasan’da bulunan konaklama mekanında olacaktır.

17 KASIM, PAZARTESİ / GELİDONYA FENERİ’NDE GÜNDOĞUMU

Sabah 04.00 gibi yola çıkılacaktır. 20 dakikalık araç yolculuğundan sonra 30 dakikalık bir kısmı düz, bir kısmı da yokuş olmak üzere Gelidonya Feneri’ne saat 05.00 gibi varmayı amaç etmekteyiz. Güneş ufuk çizgisinden başlayarak doğum yaklaşık olarak bir saat sürecektir. 06.30 gibi aynı yolu geriye dönüp kahvaltı masasına oturacağız.

Kahvaltının ardından dinlenmek üzere yeniden odalarımıza dağılacağız. Öğleden sonra saat 14.00 gibi gurup yemeğinde buluşacağız. Sabah yaptığımız gibi yeniden 20 dakikalık araç yolculuğundan sonra 30 dakikalık bir kısmı düz, bir kısmı da yokuş olmak üzere Gelidonya Feneri’ne saat 19.00 gibi varmayı amaç etmekteyiz. Günbatımı yaklaşık olarak bir saat sürdükten sonra gece patikada yol alıp aracımıza ulaşıp konaklama mekanımıza geri döneceğiz. Gece uyumadan önce sadece çorba ve çay servisi alıp odalarımıza geri döneceğiz.

18 KASIM, SALI / ADRASAN MARKİZ GÜNDOĞUMU

Sabah 04.00 gibi yola çıkılacaktır. 15 dakikalık araç yolculuğundan sonra 15 dakikalık kısmı da yokuş olmak üzere Markiz Dağı’nın tepesine saat 05.00 gibi varmayı amaç etmekteyiz. Güneş ufuk çizgisinden başlayarak doğum yaklaşık olarak br saat sürecektir. 06.30 gibi aynı yolu geriye dönüp kahvaltı masasına oturacağız.

Kahvaltının ardından dinlenmek üzere yeniden odalarımıza dağılacağız. Öğleden sonra saat 14.00 gibi gurup yemeğinde buluşacağız. Sabah yaptığımız gibi yeniden 20 dakikalık araç yolculuğundan sonra 15 dakikalık bir kısmı yokuş olmak üzere Markiz Dağı’na 19.00 gibi varmayı amaç etmekteyiz. Günbatımı yaklaşık olarak bir saat sürdükten sonra gece patikada yol alıp aracımıza ulaşıp konaklama mekanımıza geri döneceğiz. Gece uyumadan önce sadece çorba ve çay servisi alıp odalarımıza geri döneceğiz.

19 KASIM, ÇARŞAMBA / ÇIRALI GÜNDOĞUMU

Sabah 04.00 gibi yola çıkılacaktır. 20 dakikalık araç yolculuğundan sonra Çıralı Kumsalı’na saat 05.00 gibi varmayı amaç etmekteyiz. Güneş ufuk çizgisinden başlayarak doğum yaklaşık olarak bir saat sürecektir. 06.30 gibi aynı yolu geriye dönüp kahvaltı masasına oturacağız.

Kahvaltının ardından dinlenmek üzere yeniden odalarımıza dağılacağız. Öğleden sonra saat 14.00 gibi gurup yemeğinde buluşacağız. Adrasan Sahili’nde kısa yürüyüşler yapıp denize girme imkanımız olacak. Gece yine çorba ve çay servisi bulunmakta.

20 KASIM PERŞEMBE / ÇIRALI KARABURUN’DAN GÜNDOĞUMU

Sabah 04.00 gibi yola çıkılacaktır. 20 dakikalık araç yolculuğundan sonra 5 dakikalık kısmı da yokuş olmak üzere Karaburun’a saat 05.00 gibi varmayı amaç etmekteyiz. Güneş ufuk çizgisinden başlayarak doğum yaklaşık olarak bir saat sürecektir. 06.30 gibi aynı yolu geriye dönüp kahvaltı masasına oturacağız.

Kahvaltının ardından dinlenmek üzere yeniden odalarımıza dağılacağız. Öğleden sonra saat 14.00 gibi gurup yemeğinde buluşacağız. Adrasan Sahili’nde kısa yürüyüşler yapıp denize girme imkanımız olacak. Gece yine çorba ve çay servisi bulunmakta.

21 KASIM CUMA / ALIŞVERİŞ VE DÖNÜŞ ZAMANI

Bu sabah erken kalkmayacağız. Saat 10.00 gibi uzun bir kahvaltının ardından öğleye kadar dinleneceğiz. Saat 14.00 gibi Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne hareket edeceğiz.

Trekking Travel

Trekking Travel; Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) 5239 numarası ile üyedir. Etkinliklerimizi D2 belgeli araçlar ile yapmaktayız. Yörede bu konuda etkin parnerlerimiz bulunmaktadır.

Fotoğraf Gezisi

Bu etkinliğimiz tam anlamı ile fotoğraf çekimi için düzenlenmiş olup genel turizm kuralları dışında ışığın durumuna göre planlanmaktadır. İnsanların temel iktiyaçlarını da göz önüne alarak güz döneminin en keskin ışığın sabah ve akşam saatlerinde oluşundan dolayı otelden erken çıkıp geç dönme durumu bulunmaktadır.

Tüm çabamız; en güzel fotoğrafı çekmek içindir

Bölgeye ulaşım katılımcı tarafından sağlanacaktır. Konaklama, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği şirketimiz tarafından en temiz ve leziz tesiste sağlanacaktır.

Tur bedeli KDV dahil 30 bin TL’dir.

Fotoğraf makinesi, tripot, rüzgarlık ve alın feneri

Bu etkinlik için fotoğraf makinesi dışında yanımızda bulunması gereken en temel eşyalar tripot, rüzgarlık ve alın feneridir. Bunun dışında sağlam bir ayakkabı ve bol GB’li hafıza kartları şarttır.

