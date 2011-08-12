Gün gelir denize açılmaya karar verirsin
Bir tekneye binersin
Limandan ayrılırsın
Sessiz sedasız günlerce gidersin
Bir fırtına çıkar
Alabora olursun
Denize düşersin
Toparlanır tekneye geri çıkarsın
O sırada güneş açar
Hava ışıl ışıl olur
Gülümsersin
Islanan yanaklarını güneş sıcacık ısıtır
Gözyaşlarını silersin
Sonra bir bakarsın güneş gider
Ay gelir
Üşürsün
Sonra yine gün doğar
Yağmur yağar bu sefer de
Fırtına kopar
Hepsi geçer
Her şey değişir
Yola devam edersin
Gün olur
Tekne dağılır
Boyası solar
Tahtaları gıcırdar
Çivileri düşer
Yavaş yavaş değişmeye başlar
İşte o zaman suya bırakırsın kendini
Okyanusa doğru…
Metin: Burcu Oylan / Beyaz Kanatlar
12.08.2011