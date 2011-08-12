OKYANUSA DOĞRU

Gün gelir denize açılmaya karar verirsin

Bir tekneye binersin

Limandan ayrılırsın

Sessiz sedasız günlerce gidersin

Bir fırtına çıkar

Alabora olursun

Denize düşersin

Toparlanır tekneye geri çıkarsın

O sırada güneş açar

Hava ışıl ışıl olur

Gülümsersin

Islanan yanaklarını güneş sıcacık ısıtır

Gözyaşlarını silersin

Sonra bir bakarsın güneş gider

Ay gelir

Üşürsün

Sonra yine gün doğar

Yağmur yağar bu sefer de

Fırtına kopar

Hepsi geçer

Her şey değişir

Yola devam edersin

Gün olur

Tekne dağılır

Boyası solar

Tahtaları gıcırdar

Çivileri düşer

Yavaş yavaş değişmeye başlar

İşte o zaman suya bırakırsın kendini

Okyanusa doğru…

Metin: Burcu Oylan / Beyaz Kanatlar

12.08.2011