NOEL BABA İLE BULUŞMA

Rovaniemi’deki üçüncü gün benim için ve biraz heyecanlıyım diyebilirim. Çünkü bu gün gerçekten Kuzey Kutup Dairesi’ne ayak basacağım. Şaka değil, 66. paralele gidiyorum.

Ve tabi ki rotamızda Santa (Noel Baba) ile buluşma da var. İsteğe bağlı daha doğrusu. Santa ile buluşmanın bedeli biraz pahalı, yine de siz bilirsiniz. Santa Claus Köyü’nde serbestçe dolaşabiliyorsunuz. Hediyelik eşya satan mağazalar var. İsterseniz bu noktadan dünyanın her yerine sevdiklerinize kart postal gönderebiliyorsunuz.

Metin ve fotoğraflar: Ahmet Anak / Lapland’a Yolculuk -3

26.01.2017