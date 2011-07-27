Veeee sabah 04.15’te zıpkın gibi uyanarak minibüslere doluştuk. Çok soğuk olacağı uyarıları dikkate alınarak kat kat giyinmekle kalmayıp, herkes odasından battaniyesini de kucaklamıştı çoktan.

Tanrılar dağı Nemrut’a yolcuyduk…

Ekibimiz tam kadro fotoğraf çekmek için yerlerini almışlardı. Şaraplar açıldı ve gün doğumu büyük bir heyecanla beklenmeye başladı.

Büyülü gün doğumunda sarıldık makinelerimize. Fırat’ın üzerinden gün doğumu gerçekten harikaydı.

Doğu terasındaki bu harika doğaya olayından sonra makinelerimizde kalanları ve anıları paylaşıyorum…

Metin ve fotoğraflar: Sibel Kocaman

27.07.2011