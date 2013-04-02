NAVY PİER, CHİCAGO

Navy Pier, Michigan Gölü’nün kenarındaki 1010 metre uzunluğunda bir iskeledir. 1916 yılında iskele, tam iki yıl süren inşaatın sonunda tam 4,5 milyon dolara mal olmuş. İskele ilk yapıldığında dünyanın en büyük iskelesi konumundaymış.

İskelenin ana dizayn amacı; Michigan Gölü üzerinde buharlı gemilerle yapılan hem insan hem de kargo taşımacılığını kolaylaştırmakmış ama zamanla insanların sosyalleşmek için bir araya geldiği bir alan haline dönüşmeye başlamış. Bu da hâlihazırda olan iskeleye birçok yeni yapılanmanın eklenmesine ön ayak olmuş. Günümüzde ise restaurantları, çocuklar için eğlence alanları, balo salonu, sinema (Navy Pier IMAX) tiyatro salonları (Chicago Shakespeare Theatre), konser alanı (Pepsi Skyline Stage), kongre/fuar alanları, müzeleri (Chicago Children’s Museum) ve birçok alandan görünebilen büyük dönmedolabı (Ferris Wheel) ile bugün Chicago’yu ziyarete gelen tüm turistlerin mutlaka uğradığı bir nokta.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Navy Pier, Ağustos 1941’de, ordunun, teknik eğitim yerine ihtiyacı olunca toplam 4,5 yıl boyunca halka kapatılarak tamamen ordu tarafından kullanılmış. 1943 yılında Chicago içerisinde 3 farklı okulda askeri eğitim devam ederken okul alanları yetmeyince bu sefer de 4. okul yerine dönüştürülmüş.

1989 yılında Metropolitan İskele ve Sergi Komisyonu Navy Pier’ın kontrolünü ele almış ve 200 milyon dolara günümüzdeki haline getirmiş.

Eğer yolunuz Chicago’ya güzel bir havada hele de yazın düşerse Navy Pier’den kalkan bot turlarından birini mutlaka alın. Bot gezisi, hem müthiş Chicago resimleri çekmenizi hem de Michigan Gölü’nden doyasıya faydalanmanızı sağlayacak. Eğer Halloween ya da yılbaşı zamanı yolunuz düşerse de emin olun mutlaka bir sergiye rastlarsınız ama tavsiyem çok dışarıda dolaşmayın çünkü Chicago’nun kendine has donduran bir havası var. ‘Rüzgar Şehri’ de denen Chicago’nun bu isminin sebebini anlamanın en anlamlı yeri bol rüzgarlı Navy Pier olabilir!!!

Benim için Navy Pier’in olmazsa olmazı, Bubba Gump. Eğer deniz mahsülleri seviyorsanız mutlaka gidin. Bubba Gump’ın ismi Tom Hanks’in oynadığı Forrest Gump filminden geliyor. Gitmeden evvel şansınız olur ise filmi mutlaka yeniden izleyip gidin, yemek sırasında oradaki personel, film ile ilgili size değişik sorular sorabilir.

Masanızda iki adet tabela göreceksiniz ‘Run Forest Run’ tabelasını çevirdiyseniz personel yanınızda durmayacak ama bir şeyler ısmarlamak istiyorsanız ‘Stop Forest Stop’ tabelasını çevirmeniz lazım ki siparişinizi alsınlar. Bu arada personelin doğum günü olan kişilere söyledikleri çok özel bir ‘Happy Birthday’ şarkısı var. Eğer rastlamaz iseniz mutlaka kendiniz için isteyin. Çok eğlenceli…

Metin ve fotoğraflar: Banu Demir

02.04.2013