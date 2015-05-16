MUTLULUK İÇİMİZDE

Bu sabah aklımda bu şarkı sözleri ile uyandım; Zamanın eli değdi bize / Çoktan değişti her şey / Aynı değiliz ikimizde…

Arkadaşlar, komşular, dostlar, akrabalar, en yakınlar hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığından bahsedip duruyorlar. Zaman değişmiş. Ondanmış herkesin daha az mutlu olma nedeni.

Peki, toplasak bu insanları,

Zaaflarına bir gece,

Hatalarına bir nilüfer,

Sevgisizliklerine bir kalp versek,

Geri verirler mi aldıklarını?

Mutluluk içimizde,

Bir yerlerde bulunmayı beklemekte,

Bazen manavın sana uzattığı bir mandalina diliminde,

Bazen sana ayrılan son kalmış bir yudum su şişenin dibinde,

Bazen de bir sabah kahvesi ardından, sevda güvercinlerinin iki avuca konduğu fotoğraf karesinde…

Metin ve fotoğraf: Zeynep Daş Çakmak

16.05.2015