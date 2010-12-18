MUTLU YAŞAM BELDESİ; ADRASAN

Akdeniz ve Ege sahillerimizin pek çok kıyı kasabasında turizm yapılmakta. Hatta tüm sahilin tamamına yakınında turizm işletmeleri bulunmakta. Ama çok azında geleneksel yaşam, turizm birlikte yaşanmakta. İşte Adrasan, böyle bir mutlu yaşam beldesi.

Antalya’ya 90 km mesafede bulunan Adrasan, Kumluca İlçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Ana karayoluna 11 km mesafede bulunması dezavantaj gibi gözükse de doğallığını kaybetmemesi açısından avantaj olmuş.

Asırlardır taşıdığı ismi 1960’lı yıllarda Çavuşköy olarak değiştirilse de, 3 bin kişilik bu belde de hiç kimse bu yeni ismi benimsememiş. Uzmanlara göre Adrasan ismi büyük olasılıkla Luvi kökenli. Yani nereden bakarsanız 4 bin yıllık bir isim. 1655 yılında bölgeyi ziyaret eden Evliya Çelebi ‘Ve aşağıda varoş cümle toprak örtülü evlerdir mahalledir. Camii ve hamamı ve haneleri vardır. Ve bunun dahi limonu turuncu çoktur. Ve bağ ve bahçesinde nihayet yoktur’ diye bahsetmiştir.

Adrasan Ovası, antik dönemlerde de yoğun bir şekilde iskân edilmiş. Pek çok kalıntı günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Hemen beldenin yakınlarında bulunan Asartaş Tepesi, Baldıranlı Tepe, Samadın Tepesi ayakta duran antik alanlar. Belde içinde yer alan Kızkalesi Tepesi ve Çakmak Mahallesi Bizans Kalesi de günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Fakat hiç bir antik alanın gezilme şansı yok. Çünkü bu alanların ne yol tabelaları var nede yolları. Derlediğim bu bilgiler; benimde içinde çalışmış bulunduğum bir rehber kitabın araştırma ve inceleme gezilerinden derlendi. Olympos Çıralı, Adrasan isimli bu rehber kitabın yazarları; Prof. Dr. Mustafa Adak ve Celal Güzelyürek.

Adrasan’a mutlaka uğrayın. Hatta bir tatilinizi burada geçirin. Ama aşağıda belirttiğim tüm olayları mutlaka yaşayın. En önemli olan 1800 metrelik koy sizi etkileyecektir. Ama bundan da önemlisi Suluada gerçek bir cennet. Burayı görmeden ölmeyin. Adrasan’ın sırtı Markiz Dağı’ndan gün doğumunu seyredin. Her hafta Pazar günleri kurulan Adrasan Pazarı’nı mutlaka gezin. Bu pazarı gezerken Toroslardan gelen kar ile lezzetlenen limonatadan mutlaka için. Ceneviz ve Sazak koylarına giden tekne turlarına katılın. Ve Adrasan’dan, Gelidonya Feneri’ne giden patika yolu mutlaka yürüyün. Dere kenarında hizmet veren lokantalarda suyun üzerinde yemek yiyin.

Adrasan ziyaretinizde ve Olympos kitabı temininde Aziz Altıntaş’tan yardım alabilirsiniz. Cep telefonu 0 538 605 99 27. Ayrıca bölgede çok sayıda küçük otel mevcut.

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

18.12.2010