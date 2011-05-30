Birkaç gündür Nuh’un Çiçekleri projesi için Iğdır’da bulunuyorum. Ağrı Dağı’nın çevresinde çiçeklerin peşinde koşturuyorum adeta. Iğdır Valiliği, Aralık Kaymakamlığı ve Iğdır Üniversitesi’nin paydaş olduğu projede tüm bölgenin biyolojik çeşitliliğini çıkarmaya çalışıyoruz.

Iğdır’da çok sayıda Azeri kökenli yurttaşımız yaşıyor. Projede birlikte çalıştığımız arkadaşlardan Azeri kültürüne ait epeyce bilgiye sahip oldum. Zaman zaman Azeri türküleri söylüyoruz. Gerçekten Azeri dilinin şiirselliği türkülere çok başka bir anlam katıyor.

Bir çalışma arkadaşım okumuş olduğu bir Azeri şiirini paylaşmak istiyorum. Ben çok etkilendim:

Yaşamax yanmakdır, yanasan gerek,

Hayatın ma’nası yalnız ondadı,

Mum eğer yanmazsa yaşamıyor demek,

Onun yaşaması yanmasındadır.

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

30.05.2011