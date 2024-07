MUDURNU’DA BİR GÜNLÜK GEZİ

Anadolu’nun güzellikleri, güzel beldeleri; yurdumuzun çeşitli yerlerine serpiştirilmiş ve hatta bazıları adeta gizlenmiş gibidir. Bu güzelliklerin her biri, keşfedilmeyi bekleyen yer altı zenginliklerine benzer. Onlar size gelemezler, sizin kendilerine gitmenizi beklerler. İşte bu güzel beldelerden biri de şirin beldemiz Mudurnu’dur.

Yolunuz güzel yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesi’ne düştüğünde ve Bolu’da mola verdiğinizde; ormanlar arasında kıvrılarak uzanan yolda 50 km daha ilerlerseniz, önce Mudurnu Ovası’na sonra da şirin beldemiz Mudurnu’ya gelirsiniz. İlçeye girdiğinizde; Hisar ve Şeyh-ül İmran tepesi, yükseklerden ‘hoş geldiniz’ der size. Serin ve ferah bir çam kokusunun ciğerlerinize dolduğunu hissedersiniz.

Mudurnu Deresi, ilçeyi sanki ortadan ikiye bölmüştür. Mudurnu Deresi’ne attığınız bir pusulanın, Karadeniz’in karanlık sularına karışacağından emin olabilirsiniz. Pusulanız, önce Sakarya Nehri’ne karışacak, boz bulanık suyun içinde Karadeniz’e doğru koşacaktır.

Mudurnu’da görebileceğiniz doğal güzellikler, eğlenip dinlenebileceğiniz mesire yerleri vardır. Abant ve Mudurnu sıradağları arasında yer alan oval biçimli bir çukurluk içinde yer alan Abant Gölü, size sadece 18 km uzaklıktadır. Kuzeye baktığınızda, baharda bile doruklarında kar bulunan Abant Dağları’nı görürsünüz. Mudurnu – Akyazı yolu üzerinde bulunan Karamurat Gölü ise 35 km uzaklıkta, sessiz ve durgun şekilde, üç tarafını dağlara yaslamış, kaynak sularıyla beslenerek yaşamını sürdürmektedir. Doğa harikası Sülüklügöl, Mudurnu – Akyazı yoluna 9 km uzaklıktadır. Üç tarafı dik yamaçla çevrilmiş, üzeri yeşillikler ve birçok ağaç türüyle çevrelenmiş, kendine özgü bitki çeşitlerini yaşatmaya devam etmektedir.

İlçemiz; bir yanda ormanı, bir yanda tarihi evleri, diğer yanda 1300’lü yıllardan kalma tarihi eserleri ile size gülümser. Bunlara bir de insanımızın güler yüzünün, sıcaklığının, ilgisinin yansıdığını gördüğünüzde ve hissettiğinizde; ne kadar doğru bir yerde olduğunuzu hemen anlarsınız.

Mudurnu’da ne deniz ikliminin tipik etkileri ne de İç Anadolu’nun tam karasal iklimi görülmediğinden; her iki iklim arasında bir geçiş alanıdır. Buraya geldiğinizde eğer mevsim yazsa, sıcaktan bunalmaz; serinleyecek rüzgârlı bir mekân, sizi ferahlatacak bir ağaç gölgesi bulabilirsiniz. Eğer gelişiniz kışa rastladıysa; mevsimin soğuğunu, karını burada bulabilirsiniz. Gündüz ile gece, sabah ile akşam arasındaki sıcaklık farkı oldukça fazladır. Unutmayın ki, Mudurnu’da denizden 840 metre yüksektesiniz. Bir ovada değil, bir yayladasınız.

Şehri çevreleyen tepelerin hemen eteklerinde başlar orman. Başta sarıçam, karaçam, kızılçam, ardıç, köknar, meşe, kayın, gürgen olmak üzere; orman kavağı, kızılağaç, çınar, karaağaç ve kestane ağaçları, yeşil bir halı kaplar her yanı.

Diyelim ki, şirin beldemiz Mudurnu’ya doğru yol alıyorsunuz ve ilçemizin gezilecek, görülecek yerlerini bilmiyorsunuz. Şimdi biz sizi Mudurnu girişinde karşılayacak, sizi adım adım gezdirecek, ilçemizi tanımanıza yardımcı olacağız.

Arabanıza ya da otobüse bindiniz; Bolu’yu geride bırakarak yemyeşil bir vadide kâh kıvrılarak, kâh alçalıp yükselerek Mudurnu’ya doğru yol alıyorsunuz. Yol boyunca mis gibi reçine kokan çam ağaçları hiç yalnız bırakmaz sizi. Onların bittiği yerde; kızılcık, meşe, kavak, ardıç, alıç, yabani erik ağaçları arkadaş olur size. Tepe Karakolu’ndan iniyor, Mudurnu Ovası’nda ilerliyorsunuz. Abant Sapağı’nı geçip, Mudurnu’ya 6 km uzaklıktaki Karataş Köyü Sapağı’nı gördüğünüzde, Mudurnu’ya artık geldiniz sayılır. Çünkü sapağı geçtikten hemen sonra, ilçe merkezi sınırına (mücavir alana) girmiş oluyorsunuz.

Az ilerleyince Dibekhanı Mahallesi’ne gelir, sol tarafınıza baktığınızda Mudurnu Saray Helvası Tesisleri’ni görürsünüz. Çok eksi yıllarda saraylara kadar girme başarısını göstermiş dünyaca meşhur helvanın birkaç çeşidini burada tadabilirsiniz. Tesislerin girişinde Fabrika Satış Mağazası var çünkü. Mudurnu Saray Helvası Tesisleri’nden hemen sonra Sanayi Çarşısı var. Siz helvanızı yerken, sizi ta uzaklardan buraya kadar getiren arabanızın bakımı yaptırabilir ve böylece güvenle yolunuza devam edebilirsiniz.

40-50 metre sonra ise sağda Masstaş Suntalam Fabrikası’nı, hemen sonra ise Mudurnu Spor Tesisleri’ni görürsünüz. Spor tesislerinin hemen yanındaki gölette mola verebilir, suni gölün kenarında piknik yapabilirsiniz. Göletten ayrılıp Mudurnu istikametine doğru birkaç dakika ilerlediğinizde; Nallıhan, Ankara, Göynük, Taşkesti, Adapazarı sapağına gelirsiniz. Bu gece konuğumuzsunuz.

Otelden ayrıldıktan hemen sonra sağda Mudurnu Tavukçuluk İşletmesi’ni görürsünüz. Sonra da solda Mudurnu Spor Tesisleri vardır. Tesisleri geçince, hafif dikleşen yolda ilerken sağda 15 oda ve 35 yataklı, sivil mimarı örneği bir yapı olan Yarışkaşı Otel ‘merhaba’ der size. İşte ilk durağınıza geldiniz. Daha çok yöresel yemek ağırlıklıdır bu konak. Tarhana çorbası, oğmaç çorbası, kaşıksapı, kaş kebabı, tavuk göveç, kabaklı gözleme, Mudurnu baklavası, tepme helva, erik hoşafı, korava şurubu, yayık ayranı gibi. Konakta; Bolu ve Mudurnu’yu tanıtan çeşitli kitaplar, dergiler, broşürler bulabilirsiniz.

Yarışkaşı Konağı’nda, Mudurnu kadınlarının el emeği – göz nuru olan elişlerini görebilir, sevdiklerinize ve yakınlarınıza Mudurnu hatırası hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Yöresel bebekler, iğne oyalı fularlar- yemeniler, el dokuması bezlerden yapılmış örtüler – elbiseler – keseler vs… Ayrıca Mudurnu tarhanası, Mudurnu pestili, Mudurnu reçeli gibi yiyecekleri de burada bulabilir, satın alabilirsiniz.

Yarışkaşı Konağı’nın ferah iç görünümü, Abant Dağları’na hâkim manzarası, konak çalışanlarının sıcak ilgisi; burada konaklamanız için birçok sebepten birkaçıdır sadece. Mudurnu’nun çam kokulu, temiz havasına, sessiz akan bir ırmak gibi sakinliği eklenince; kendinizi hem dinlenmiş hem de dinçleşmiş hissedersiniz. Yarışkaşı Konağı’nın bir cephesi Şeyh – ül İmran Tepesi’ne bakar. Bu tepede Şey – ül İmran’ın türbesi vardır. Her mevsim güzel bir görünüme sahip olan Mudurnu ormanlarının, kasaba ile nasıl iç içe olduğunu, konağın penceresinden gözlemleyebilirsiniz. Şeyh- ül İmran Tepesi’nde geceleri, sabaha kadar yanıp duran bir ışık, sanki ev sahipliği yapar size. Mudurnu insanının sıcaklığını, konuk severliğini üstlenmiş gibi, güneşin ışıkları kasabaya vurana dek yanar durur.

Yarışkaşı Konağı’nda ayrılıp bir – iki dakika yol aldığınızda, bir viraja gelirsiniz. İşte bu virajın devamındadır Mudurnu’nun merkezi. Dar ve derince bir vadide gizlenmiş bir çiçek gibidir. Dikkat etmeyince görünmeyecek, büyük şehirlerin kalabalığından uzaklaşmayınca varlığından haberiniz olmayacak saklı bir kent gibi… Sol tarafta Kaymakamlık Lojmanı’nı gördüğünüzde, ince uzun bir alana sıkışmış şirin bir kasaba olan Mudurnu iyice beliriverir. Giyindikleri çam, meşe, kızılcık ağaçları, yer yer maki türü bitkileriyle yemyeşil tepeler gülümseyiverir size. Lojmanı geçer geçmez, sağda Ağaçlarbaşı Nargile Kahvesi’ni görürüsünüz. Dinlenmek, çay, kahve veya nargile içmek için düzenlenmiş bir mekândır burası. Hemen yanında da Ağaçlarbaşı Camii vardır.

Nargile Kahvesi’nden ayrılır, şehir merkezine doğru ilerlersiniz. Yol alırken, sağınızda – solunuzda – karşınızda göreceğiniz tarihi evler hemen dikkatinizi çeker. Hele hele bakımı yapılanlar, beyaz boya ile yüzü aydınlanmış olan Mudurnu evleri, konukları karşılamaya hazır güler yüzlü ev sahibi gibi gülümser size. Çatıları kiremitli, balkonu ahşap oymalarla işlenmiş, pencereleri örme perdelerle süslenmiş evler; sizi yıllar öncesine götürür. Yaşayan tarih olan bu evlerde, bugüne kadar kimlerin yaşadığını; bu evlerin kim bilir hangi acılara, üzüntülere, sevinç ve mutluluklara tanıklık yaptığını düşünürsünüz.

Şehir merkezine az bir mesafe kala sol tarafta, yeni yapılmış, ahşap bir küçük ev görürüsünüz. Bu şirin yapı, Turizm Bürosu’dur. Tahminen seksen yüz metre sonra Atatürk Heykeli çıkar karşınıza. İşte şimdi tam şehrin merkezindesiniz. Şehir merkezinde kütük bir ev vardır. Halk arasında ‘Küçük ev’ diye adlandırılan bu ev, Mudurnu Belediyesi Sanat Evi’dir. Mudurnu’yu daha iyi tanımak isterseniz, bu eve mutlaka girmeli; üretken Mudurnu kadınının elinden çıkan el işlerini görmelisiniz. Anahtarlıklar, keseler, çantalar, çeşitli örtüler, yemeniler, fularlar, üçetekler, çeşitli ahşap eşyalar, sepetler; bunlardan başka aklınıza gelebilecek hemen her türlü el işi vardır burada.

Sanat Evi’nin hemen karşısında Kazanlar Evi, mutlaka dikkatinizi çekecektir. Bu evin birkaç metre ötesinde ise, 2002 yılında restore edilen Hacı Abdullahlar Konağı vardır. Konağın şirin, bakımlı bir bahçesi var. Bir tarafta antika küp, bir tarafta heybe, kalbur; çeşit çeşit ve renk renk çiçeklerle, çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bahçesinde, yaz mevsiminde açık, kışın kapatılarak hizmet veren, çay bahçesi görünümünde güzel bir bölümü var. Bu bölümün hemen yanında, içine şırıl şırıl akan küçük bir şelalesiyle sizi dinlendiren havuzu görürsünüz. Burada; su sesine karışan kuş cıvıltılarını, bülbüllerin ötüşünü dinlerken içilen kahvenin, çayın tadı gerçekten başka. Sağda solda tarihi evler, onarılmayı beklemekte ve sanki Hacı Abdullahlar Konağı’na özenmekte. Ne diyelim, darısı onların başına.

Konağın üst katına çıktığınızda ve pencereden baktığınızda, karşınızda yemyeşil dağları görürsünüz. Ayrıca, dar bir alan sıkışmış Mudurnu’nun, o güzelim evleri karşınızdadır. Konak, zemin katla birlikte üç katlı. Pencereler, tavanlar, gömme dolaplar, gardıroplar; hep ahşap oyma ve süslemeli. Salonlarda bulunan ve elişi döşemelerle bezenmiş sedirler, sıcak bir görünüm kazandırmış konağa. Perdeler yerli dokumalardan yapılmış, uçları dantellerle süslenmiş. Yöresel yemekler, ızgara çeşitleri ve aperatifler ve daha birçok yiyecek türleriyle; onlarca konuğu her an ağırlamaya hazırdır bu konak.

Konak; temiz, bakımlı, sıcak bir görünüme sahip. İnsan kendini evindeymiş gibi hissediyor burada. Yerlerde antika halılar, kilimler, el dokuması kumaştan yapılmış yatak örtüleri; ibrikler, yedekler, gaz lâmbaları, size eski dönemleri hatırlatır. Kanaviçe işli minderler, sedir örtüleri; anneannelerinizi, babaannelerinizi ve onların hamarat ellerini, tatlı dillerini, güler yüzlerini hatırlatır.

Konaktan çıkar, çarşıya gelirsiniz. Baktığınız her tarafta, tarihten bir iz, bir ses bulabilirsiniz. Tarihi taş binalar, eski ahşap evler, restoresi yapılan ve yapılmayı bekleyen çok sayıda ev görürsünüz. Mudurnu halkı güler yüzle bakar size. İlçeye gelen bir yabancı, hemen dikkati çeker. Çünkü Mudurnu’da herkes birbirini tanır. Size bakan gözler, sizin konuk olduğunuzu hemen anlayan ve size yardımcı olmak isteyen konuk sever Mudurnululardır. Bu gözlerden ve yüzlerden hiç rahatsız olmayın. Karnınız mı acıktı? Yemek yiyecek bir yer bulmak hiç zor değil. Mudurnu’nun her mekânı size çok yakındır çünkü. En uzak yer size, – yürüyerek – yirmi dakikadır. Şehrin merkezinde kebapçılar, lokantalar var. Ayrıca konaklarda, isterseniz yöresel yemekler yiyebilir, isterseniz ızgara türü yiyecekler isteyebilirsiniz.

Eğer yemek değil de çay molası vermek isterseniz, Atatürk Heykeli’nin arka tarafında kalan Aile Çay Bahçesi’ne gidebilirsiniz. Çay Bahçesi’nden çıkıp Mudurnu Deresi’ne iner, köprüden geçip sağa dönerek ilerlerlesiniz. Bu yol üzerinde bakımı ve onarımı yapılmış evler, konaklar görürsünüz. Derken Keyvanlar Konağı’na gelirsiniz. Çam ve meyve ağaçlarının gölgelediği bahçesinde yorgunluğunuzu dinlendirir, konağın öyküsünü de bu arada dinleyebilirsiniz. Keyvanlar Konağı’nda sedirli odalar, dolap içlerine gizlenmiş banyolar, ahşap oymalı pencereler ve tavanlar, el dokuması perdeler; konağa ayrı bir güzellik verir.

Keyvanlar Konağı, zemin katla beraber dört katlı. Heybetli bir görüntüsü var. Alt katta resepsiyon, şömineli bir oda, yemek salonu var. Her katında büyükçe bir salon bulunuyor. Yüksek tavanlar, dönmeli sedirler, işlemeli tavanlar; konağa bir ayrıcalık veriyor.

Burada hem yöresel yemekler, hem çeşitli ızgara türlerinden yiyebilirsiniz. Özellikle ‘Kaşık sapı’ ve tatlı olarak da Mudurnu baklavasını öneririz. Bahçesindeki yaşlı ağaçların gölgelediği bu konak, sessiz ve sakin bir sokakta. Gece; hemen yanında akan, yıllar önce ıslah edilen Mudurnu Deresi’nin şırıltısı sizi dinlendirir.

Konağın büyükçe bir bahçesi var. Bahçede ise bir kuyu. İlkbahar ve yaz mevsiminde; bahçesindeki çeşitli çiçekler ve güller konağı süslüyor. Bu konak, yanındaki eski ve restoresi henüz yapılmamış diğer evlere caka satar gibi duruyor. Kim bilir, diğer evlerin de kendisine benzemesini bekliyor. Ah! Dili olsa da bir konuşsa.

Keyvanlar Konağı’ndan sonra dere boyunu güneye doğru takip ettiğinizde, Yıldırım Beyazıt Hamamı’nın, müze haline getirilen ‘Belediye Kültür Evi’ olarak hizmet veren bölümünü gezebilirsiniz. Burada antika eserler sergilenmekte, bir bölümü ise cafe olarak hizmet vermektedir. Belediye Kültür Evi’nden çıkıp dere kenarına iner, derenin yukarı kısmına doğru ilerlerseniz, Kanuni Sulatan Süleyman Camii’ni, hemen yanında da Filibeli Hacı Tevfik Efendi’nin de yattığı türbeyi görebilirsiniz. Caminin karşısında, olan heybetiyle Armutçular Konağı hemen dikkatini çekecektir.

Armutçular Konağı’ndan ayrılıp ana caddeye çıkarsınız. Yukarıya doğru ilerlediğinizde, sol taraftaki tepede yükselen ve 2000 yılında restore edilen Saat Kulesi’ni görürsünüz. Halk arasında ‘Büyük Cami’ diye ifade edilen Yıldırım Beyazıt Camii’nin hemen arkasında, ana caddeden sağa sapılan yolda ilerlerseniz, dere kenarındaki Haytalar Konağı’na varırsınız. Yakında restore edilecek olan bu konak, ne kadar eski ve şimdilik bakımsız olsa da; hemen ilginizi çekecektir. Tavan ve pencere süslemeleri, cumbaları; yıllara inat, bugüne kadar varlığını sürdürebilmiştir. Güzelliklerinden, özelliklerinden birçoğunu kaybetse de.

Fuat Beyler Konağı içinde yer alan 55 kişilik kapalı, 75 kişilik yarı açık restaurant cafe, yöresel yemeklerden Osmanlı – Türk mutfağına uzanan geniş bir menü, seçkin tatlıları ile hem Mudurnu halkı hem de şehir dışından gelecek konukları için farklı lezzetler sunmaktadır. Konak; 1 süit oda, 1 yıldızlı oda, 1 şehzade süit oda, 3 paşa süit oda ve 8 standart odadan oluşmaktadır. Mudurnu’nun artan turizm potansiyeline ve konaklama alternatifine çok yönlü cevap vermek amacıyla butik otel ve restoranı ile hizmet vermektedir.

Binanın orijinali bozulmadan restore edilmiştir. Ahşap işlemeli dolaplar – tavanlar, kanaviçe işlemeli perdeler ve örtüler, sizi anneanne ve babaannelerinizle ilgili anılarınıza götürür.

Urgancıoğlu Yatı Evi’nin sahipleri Şemsettin Erdoğan ve eşi Melek Erdoğan. Yatı evi girişinde 1927 yılına ait Osmanlıca yazılı nutkun birinci baskısı bulunmakta. Şemsettin Erdoğan, evin tamiri sırasında çıkan bu nutuk kitabının Urgancıoğlu’nun o dönemde Türk Hava Kurumu görevlisi olmasından dolayı kendisine verildiğini söylüyor. Ayrıca Tevfik Urgancıoğlu’nun üç nesil bir aradaki fotoğrafı girişte yer alıyor ve resimde 29.10.1339 (Hicri Takvim) Cumhuriyet ilanında çekilmiş. Urgancıoğlu Yatı Evi’nin işletmecisi Şemşettin Erdoğan, “Bizim amacımız para kazanmak değil, eşim ve ben emekliyiz; ancak buradaki evin çürüyüp yok olmasına gönlümüz razı olmadı. Düşündük ne yapalım diye, bazı gayrimenkullerimizi feda ederek buradaki evimizi tadilattan geçirerek Mudurnu için biz de varız dedik, yoksa kazanılan para ile ne tamir yapılır ne başka bir şey.”

Mudurnu’ya gelip de, ilçenin en yaşlı ve en heybetli çınar ağacına komşu olan Hacı Şakirler Konağı’na uğramadan olmaz. Yeşil ve mavinin buluştuğu güzel Mudurnu kasabasında ekolojik hayata en yakın olabileceğiniz tatili geçirmeye hazır mısınız? Türkiye’nin her geçen gün bir parçası daha yok olan ve yeri doldurulması imkânsız kültürel ve doğal değerlerinden biri olan Hacı Şakirler Konağı siz misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak üzere bekliyor.

Altı adet odası olan konağımız geleneksel Türk evi mimari karakterini yansıtır Hacı Şakirler Konağı. Restorasyonunda bire bir aslının korunmasına özen gösterilmiştir. Üst kat odaları yazlık ev tarzında, alt kat ise daha alçak tavanlı yoğun kış şartlarında uygun ısıtma amaçlı olarak yapılmıştır. Bahçede ekolojik sebze üretimi yapılmakta ve mutfağında lezzetli yemeklerle beğenisine sunulmaktadır. Konak, evden çıkan ve çevreden toplanan eski eşyalarla etnografik bir müze olarak teşhir edilmeye başlanmıştır.

Hacı Şakirler Konağı’nda sabah kahvaltısı ve özel doğa turları servisleri vardır. Ayrıca, yürüme mesafesinde bulunan Kültür Merkezi / Kütüphane olarak kullanılan büyük Taş Konak’ta seminer ve toplantılar düzenlenebilecek özel odalar bulunmaktadır.

Mudurnu kasabası kültürel turunun yanı sıra konağımız, Türkiye’nin ilk ekolojik köyü olan Hüsamettindere Köyü ve Bolu’nun görülmeye değer doğal güzellikleri ile ün salmış Sülüklügöl, Çubuk Gölü ve Sünnet Gölü’ne de özel turlar düzenler.

Demirciler Çarşısı eski özeliğini kaybetmiş olsa da, birkaç kişinin çabalarıyla; Mudurnu el sanatlarını yine de sunacaktır size. Halk arasında ‘pat pat soba’ olarak tabir edilen sac sobaları, bakır ibrikleri, mangalları, maltızları, sinileri (bakır tepsi), zincirleri, cezveleri, bakır sahanları, nal, keser, kazma, kürek, kullep, bel ve daha pek çok ürünleri burada görebilirsiniz. Makineleşen çağa adeta kafa tutan, zanaatını zar zor yaşatmaya çalışan demirci esnafının yaptıklarında; onların mesleki bilgisini, görgüsünü, ustalığını hemen sezebilirsiniz.

Demirciler Çarşısı’ndan biraz yukarı çıktığınızda kendinizi Kapankaya Vadisi’nde bulursunuz. Bu vadiye adını veren büyülü görüntülü iki kaya çıkar karşınıza. Vadi boyunca ilerlediğinizde, Çoban Çeşmesi’ne varırsınız. Çeşmenin başında soluklanırken, insanın aklına ister istemez; bu çeşmeden kimlerin su içtiği, kim bilir belki de hangi sevdalıların uğrak yeri olduğu gelir. Yürümeye devam ettiğinizde, adeta ilçenin sembolü olmuş Hisar Kalesi’ne (tepesi) ulaşırsınız. Etrafınıza şöyle bir baktığınızda, Mudurnu’yu avucunuzun içinde hissedersiniz. İki dağın arasına gizlenmiş, kıvrılarak akan Mudurnu Deresi’nin kenarına uzanmış Mudurnu; utangaç bir kız gibi gülümser size. Yemyeşil ve çiçeklerle süslenmiş giysili bir kız.

Kalenin alt kısmından aşağıya doğru indiğinizde, kalenin altındaki top kulübesini görürsünüz. Bu kulübe, eski görüntüsüyle; dini bayramlarda ve ramazanlarda görevini yapmaya devam eden emektar, vefalı, yaşlı ve yorgun bir dostu hatırlatır insana.

Şeyh-ül İmran Tepesi’nden Mudurnu’nun görüntüsü, gerçekten çok güzeldir. Burada hem piknik yapabilir, Şeyh-ül İmran’ı ziyaret edebilir hem de ciğerlerinizi temiz hava ile doldurabilirsiniz. Bu tepenin tam karşısında ise; Murat Karaaslan türbesi vardır. Yemyeşil ormanla kaplı dağın eteğinde, orman yolunun kenarında mütevazı bir konağı vardır, bu büyük zatın.

Karaaslan’dan inip, yorgunluk çıkarmak ve bir banyo almak için; ilçeye 5 km uzaklıktaki Babas Kaplıcası’na gidebilirsiniz. Kaplıcanın çevresi, değişik bir arazi yapısına sahiptir. Kayalıklar, mağaralar, çeşitli ağaç ve çiçek türleriyle hemen ilginizi çeker.

Görmeniz ve mutlaka konaklayarak zevkini çıkarabileceğiniz bir mekân daha var: Değirmenyeri. Değirmenyeri, Mudurnu’ ya 6 km, Abant’a 22 km uzaklıktadır. Orman içi dağ evlerinden oluşan bu tesis; resepsiyon ve 5 ahşap evden ibaret olup, 20 yatak kapasiteli. Adını, bir zamanlar bu mekânda bulunan değirmenden almıştır. Binaların hepsi ahşaptır. Kısmen de taş malzeme kullanılmıştır. Üç binada şömine bulunmaktadır. Binalar kaloriferle ısıtılmaktadır. Gördüğünüzde mutlaka çok beğeneceksiniz.

Beş binanın her biri, ahşaptan yapılmıştır. Kızılcık Dağ Evi, Ceviz Dağ Evi, Fındık Dağ Evi, Ihlamur Dağ Evi, Akasya Dağ Evi. Yılın her mevsiminde, çevreyle uyum içinde gülümsüyor insana bu binalar. İlkbahar ve yazda yeşillikler, sonbaharda sarısının dinlendirici görüntüsü, kışın da ağaçlara yüklenmiş karın beyazlığı içinde, her göreni kendine çekiyor. Hangi mevsimde gelirseniz gelin, Değirmenyeri’ni çok sevecek, ayrılmak istemeyeceksiniz.

Her bina; farklı ve güzel bir görüntüye sahip. Aynı gövdeye tutunmuş, farklı renkte açmış çiçekleri andırıyor bu güzel ahşap evler. Y erlere serilmiş dokuma halı ve kilimler, eski lâmbalar, bakır eşyalar, kanaviçe işlemeli – örme perdeler; hem sıcak hem de büyülü bir hava veriyor. Ahşap malzemeden yapılmış oturma grupları, masa ve sandalyeleri; bina ve çevre ile güzel bir ahenk oluşturmuş. Binaların girişindeki verandalar, insanı burada doğaya karşı oturmaya, bir yandan da çay – kahve içmeye çağırıyor. Eminiz ki siz de aynı şeyleri hissedeceksiniz.

Bahçe içerisinden geçen kaynak suyu ile bir dere ve bir havuz oluşturulmuş. Ve balık besleniyor bu doğal kaynak suyunda. Ayrıca tavuk da besleniyor. Havuzunda yetiştirilen balığı, doğal yöntemlerle beslenen tavuğun yumurtasını; farklı ve sıcak olan bu mekânda yiyebilirsiniz. Ayrıca çeşitli ızgaralar, salatalar, yöresel yemekler de. Değirmenyeri bir aile işletmesi. Güler yüz, sıcak ilgi, temizlik, hizmet; beklenen ve istenen düzeyde. İnsan burada kendini evindeymiş gibi hissediyor.

Moderna Otel; 20 odalı, 60 yatak kapasiteli ve 300 kişilik restoranı ile turizm hizmetine yakın zamanda merhaba dedi. Kafeteryası da mevcut. Toplantılarda ve nişan törenlerinde kullanılan orta büyüklükte bir salonu da mevcut.

Mudurnu’nun tüm güzelliklerini bir günde görebilmeniz biraz zor, hatta olanaksız. O nedenle geldiğinizde Mudurnu’da konaklamalı, yukarıda sözü edilen yerleri görmeden gitmemelisiniz. Mudurnu’ ya gelin, konaklayın. Çağrı bizden; bu çağrıya icabet etmek ise sizden ve sizin yararınıza.

Metin: Kamuran Esen, fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

09.11.2013