MOHER FALEZLERİ (CLİFFS OF MOHER) İRLANDA

Avrupa’da seyahat düşünüldüğü zaman akla genellikle artık klişeleşmiş Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler gelir. Doğa gezisi yapmayı istiyorsak ilk tercih Avrupa değildir çoğu zaman. Ancak İrlanda inanılmaz doğasıyla kendini diğer Avrupa ülkelerinden ayıran bir ülke. Henüz yüksek ve parlak binaların hükmedemediği İrlanda, capcanlı yeşil çimenleri ve ağaçlarıyla şehir içinde olsanız bile her zaman doğada olduğunuz hissini verir.

İrlanda’nın doğasının en harika örneklerinden biri de Atlantik Okyanusu’nu göğüsleyen Moher Falezleri. Falezler ülkenin batısındaki Clare Bölgesi’nde bulunuyor. Moher Falezleri’ne İrlanda’nın en tatlı şehirlerinden biri Galway’den ya da başkent Dublin’den kalkan günlük otobüs turları ile ulaşılabilir.

Falezlerin kenarındaki yolda yürürken okyanusun harika mavisi ve dalgalarının sesi falezlerin heybetiyle birleştiğinde mükemmel bir manzara oluşturur. Eğer şansınıza hava çok rüzgârlı değilse ve yeterince de cesursanız kayalardan birine yaklaşıp yere uzanarak aşağı bakmanız hem Atlantik Okyanusu’nun heybetli kayalara nasıl çarptığını görmeniz hem de ne kadar yüksekte olduğunuzu kavramanız için tavsiye edilir. Ancak şiddetli rüzgârlı havalarda yoldan ayrılıp uçuruma yakın taraflarda yürümemek gerek. Şayet yerliler yılda 15 -20 kişinin şiddetli rüzgâr nedeniyle falezlerden düştüğünü söylüyor.

Ek bilgi olarak da belirtelim; Harry Potter Melez Prens’in bir sahnesi burada çekilmiş, ünlü şarkıcı Dusty Springfield’ın da külleri kardeşi tarafından bu falezlerden okyanusa dökülmüş.

Metin ve fotoğraflar: Aycan Taşyürek

22.06.2013