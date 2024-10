Hani bazen deriz ya, şöyle yeşilin denizle birleştiği küçük bir koy olsa. Koyu gölgeli ağaçlar arasına gerilmiş hamağa uzanıp kitabımı okuyabilsem. Etraf sessiz sakin olsa, deniz de temiz. Ağustos böcekleri şarkılar söylese…

Denizin hafif çırpıntısı eşlik etse bu şarkılara. Tatlı bir rüzgâr esse bana sıcağı hissettirmeyen. Güneş aniden doğsa da batarken beni de alıp götürse büyülü derinliğine. Tertemiz bir mekânda taze balık ve yörenin zeytinyağlı yemekleriyle içkimi yudumlasam. Yeşillikler arasındaki patikalardan yürüyerek çevredeki koyları dolaşsam. Sabah erken kalkıp denizden balık ağlarını toplamaya ya da akşamüzeri denize ağ atmaya gitsem, derseniz, işte orası Mazıköy.

Mazıköy, Bodrum Yarımadası’nın Gökova Körfezi’ne bakan sahilinde bulunuyor. Bodrum’un henüz yeni yeni keşfedilmeye başlayan köylerinden biri. Çok eskiden, korsanlardan korunmanın bir yöntemi olarak Mazıköy, Gökova Körfezi’nin muhteşem manzarasına hâkim bir tepe üzerine kurulmuş. Burası Yukarı Mazı. Asıl yerleşim yeri burası oluyor. Köyde Milas’a has çok güzel halı ve kilim dokunuyor. Aşağıda küçük bir koy içinde sahil kesimi var. Buraya da Aşağı Mazı diyorlar. Birkaç tane küçük pansiyon var, hepsi denize sıfır ve yeşillikler içinde.

Sahil kesiminde bulunan koyların bazılarına deniz yoluyla bazılarına da kara yoluyla ulaşılabiliyor. Yolu en iyi bilen de, Yavru fok Badem. Buraları onun yaşam alanı. Kovsanız da buralardan ayrılmıyor. Cuma günleri buranın pazarı. Her çeşit ot ve köylü kadınların dokudukları halı ve kilimler bulunuyor.

Biz sahilde, İnce Yalı Turkuvaz Pansiyon’da kaldık. Küçük koyun en güzel yerinde tertemiz harika bir yer. Mandalina, çam ve keçiboynuzu ağaçları arasında doğayı bozmadan yapılmış olan tesis insana huzur veriyor. İşletme sahibi, Ümit her şeye yetişiyor. Balığa çıkıyor, müşterileriyle ilgileniyor ve en önemli özelliği de orayı çok iyi idare ediyor. Yöre insanı olduğu için denizi ve doğayı da çok iyi tanıyor. Her yer tertemiz. Eğer beş yıldızlı bungalov görmediyseniz, Ümit’in Turkuvaz Pansiyon’un da görebilirsiniz. Bravo doğrusu. Her gün taze taze yapılan zeytinyağlı yemekler için ise Ümit’in annesi ve kardeşlerini kutlamak lazım.

Mazıköy, Bodrum’a sadece yarım saat, belki biraz fazla. Havaalanına da bir o kadar diyelim. İzmir-Bodrum Yolu’nda, Güvercinlik’ten yol sola ayrılıyor. Mumcular Sapağı deniyor buraya. Sonra Mazı levhalarını takip ederek şirin tatil yerinize ulaşabilirsiniz. Sakın kaybolmaktan korkmayın! Ümit’e bir telefon yeter… Siz sadece eğlenmenize bakın.

Metin ve fotoğraflar: Servet Seri Durlanık

20.12.2010