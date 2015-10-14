MAFYALAR ÜLKESİ RUSYA

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından ortaya çıkan ve 1990’lı yıllarda dünyada kendinden söz ettiren Rus mafyaları ve aralarındaki kanlı savaşlardan geriye görkemli bir o kadar ürkütücü dev mezar taşları kaldı.

1990’lı yıllarda Rusya’da yaşanan mafya savaşları iç savaşı aratmadı. Çok sayıda mafya üyesi çatışmalarda hayatını kaybetti. Mafya savaşlarından geriye dev anıt mezarlar kaldı. Mafya savaşları zaman Avrupa’ya hatta Türkiye’ye bile sıçradı. Rus mafyasının ünü Türk dizilerine bile konu oldu. Rusya’daki en güçlü mafyaya ise Çeçenler ve Gürcüler sahip. Özellikle Gürcü mafyası acımasızlığıyla Rusya’da korku salmış durumda. Mafya üyelerinin büyük bir kısmı çatışmalarda öldürülürken, mafya babaları ise hapishanelerde infaz edilmiş.

Özellikle Rusya’nın Ural Bölgesi mafyanın anavatanı olarak kayıtlara geçmişti. Uralmaş Rusya’nın en büyük mafyası. Mafya hesaplaşmalarında ölen mafya liderlerine ve üyelerine yapılan dev anıt mezar taşları akıllara ziyan. Ekaterinburg şehrindeki mezarlıkta bulunan mafya liderlerinin mezarları 24 saat kamera ile gözetim altında. Ürkütücü mezar taşları Rus mafyasının kendine has bir kültür geliştirdiğinin adeta anıtsal kanıtları. Bu pahalı ve görkemli mezar taşlarını hangi maksatla yaptırdıkları bilinmiyor. Ölenlerin hatıralarına saygı ya da bir meydan okuma aracı olabilme ihtimali yüksek.

Rusya’da mafya savaşları sürüyor

Rus gangsterlerin mezar taşlarında görkemli övgüler de yer alıyor. Bazı mafya liderlerinin mezar taşları ise otomobilleriyle süslenmiş. Mezarlar ise oldukça bakımlı. Sürekli çiçeklerle süslenen bu sıra dışı mezar taşlarının dünyada bir örneği Ukrayna’da görmek mümkün. 1990’lı yıllarda yaşanan mafya savaşları geçtiğimiz yıllarda yeniden hortlamıştı. Rusya’da mafya oluşumları derin devlet tarafından el altından desteklendiği için bu tür yasadışı oluşumların önüne de geçilemiyor.

Metin ve fotoğraflar: İbrahim Büyükeken / Rusya Güncesi -3

14.10.2015