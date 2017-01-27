KUZEY IŞIKLARI

Ve son gün; şimdiye kadar her şey çok güzel. Hiçbir aksi durum yok, her şey yolunda gidiyor. Bu gün rotamız buz tutmuş bir göl olacak. Eğer şansımız iyi giderse bu gölün üzerinde balık yakalamaya çalışacağız. Fakat önce buzda bir delik açmak lazım. Buzun kalınlığı 60 cm, el yordamı ile ve özel bu iş için kullanılan bir alet var. Onun yardımıyla önce buzu delip sonra rastgele dememiz lazım. Eğer buraya gelip balık macerasına katılırsanız mutlaka, bir ara yine sessiz kalıp ortamı hissetmenizi öneriyorum. Müthiş bir dinginlik ve huzur, kelimeler yetersiz inanın. Göle ulaşmak için kayak motoru (Snow Mobile) kullanılıyor, farklı bir macera mutlaka deneyin. Kullanımı da çok kolay.

Belirtmiştim, henüz Kuzey Işıkları’nı göremedim diye. Bu akşam Rocaviemi’deki son gecem ve yine şansımı deneyeceğim. Şehrin dışında bir tepedeyiz. Fakat bu gece her şey yolunda, hava açık, aktivite var. Burada aktivite deniyor bu oluşuma. Eğer gökyüzünde bir şeyler var ise aktivite var deniyor.

Fotoğraf çekmeye başladım. Evet, evet yakaladım Kuzey Işıkları’nı çok şanslıyım bu akşam. Son gecemde Rovaniemi bana bir hediye verdi diyebilirim. İnanası gelmiyor insanın ama gerçek işte kanıtı aşağıya bakın lütfen. Siz de görün benim gördüğümü.

Ve ayrılık vakti; Rovaniemi’ye veda etme zamanı geldi. Çok güzeldi gerçekten. Farklı bir tecrübe ve deneyim oldu benim için. Bu güne kadar farklı yerler gördüm, birçok deneyim yaşadım fakat Rovaniemi ilk sıraya yerleşti desem en doğrusu olur. Rovaniemi’den Helsinki’ye gidiyorum. Oradan da İstanbul ve devamında ver elini İzmir…

Hatırladığım hiçbir olumsuz durum yok, her şey çok güzeldi. Bir daha gelir misin deseniz, evet gelirim bir kere daha gelirim diyorum. Siz de gelin ve bu tecrübeyi yaşayın diyorum.

Metin ve fotoğraflar: Ahmet Anak / Lapland’a Yolculuk -4

27 Ocak 2017