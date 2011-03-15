KUŞLARLA UYANMAK

Bu fotoğrafı 2010 yılının Nisan ayı başlarında çektim. Kuş yuvası, Safranbolu Yörük Köyü’nde bulunan bir konağın başodasının sokağa bakan penceresinin önünde bulunuyordu.

Yuva, orta pencerenin sol yayına yapılmıştı. Yuvanın bulunduğu bölüm yastığa bir karış mesafede ve arada sadece bir perde bulunuyordu. Sanırım kuş yuvasını kapakların kapalı olduğu bir zaman yapmış. Kapaklar açıldığında da yuva zarar görmediği için, kuş yumurtaları terk etmemiş.

Safranbolu Yörük Köyü, yoğun turist çeken bir bölge. Safranbolu’yu gezmeye giden misafirler mutlaka Yörük Köyü’ne uğrarlar. Burada misafir de ağırlayan bir butik otel bulunuyor.

Turizm çok başka bir boyut kazandı. Turist her gittiği yerde güven arıyor. Yediği yemeğin doğal malzemelerden olmasına güvenmek istiyor. Gezdiği yerlerdeki alışverişlerindeki esnaflara güvenmek istiyor. Kendisini gezdiren rehberin verdiği bilgiye güvenmek istiyor. Seyahat ettiği vasıtaya, sürücüsüne güvenmek istiyor. Bu köyde durum çok özel, güvenlik ve doğallık burada en üst seviyede.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

15.03.2011