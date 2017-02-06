KÜRE HIZLI KIZAK YARIŞLARI

Ülkemizin her tarafında, özellikle yaz aylarında, geleneksel şenlikler düzenlenmekte. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl, hangi ilde, ne zaman, ne türden bir etkinlik olacağını bile yayımlamakta. Bu bile başlı başına ülkemizin kültürel yönden zenginliğinin göstergesi.

Ülkemizde son yıllarda, kış aylarında da geleneksel ya da yeni dönem etkinliklerinden olan şenlikler düzenlenmekte. Ülkemiz insanı yaz, kış demeden şenlik düzenleyip, eğleniyor. Bir bakıma da, bu şenlikler sayesinde köklere geri dönüş sağlanıyor.

Küre Belören Köyü

Kastamonu’nun Küre İlçesi’nde 600 yıllık bir gelenek yaşatılmakta. Bu geleneksel şenliğe sevgili kardeşim Mustafa Çağır’ın davetlisi olarak Sırtçantam ekibi olarak katıldık.

Önce size Küre’nin tanıtımı için canla başla çalışan yiğit bir memleket insanını tanıtmak istiyorum. İsmi; Mustafa Çağır. Küre’de kırsal kalkınma sağlamak için çalışan bir gönüllü. Mustafa, memleketindeki insanlar, büyük şehirlere göçmesin diye Küre’de neler yapabileceği konusunda çalışıyor…

Bu memleketimizin yiğit insanının daveti üzerine Küre’nin Belören Köyü’ne gittim. Daha önce de yine Mustafa Çağır kardeşimin daveti üzerine Ersizlerdere Köyü’ne gitmiştim. Bu yıl mutlaka köyü ziyaret edip, bir tanıtım çalışması gerçekleştireceğim.

Üsküdar’a Kadar Kastamonu

Kastamonu, ülkemizin coğrafi olarak en güzel yörelerinden biri. İl, çok farklı coğrafyaları idari sınırlarında bulunduruyor. İdari olarak Kastamonu’ya bağlı olan Tosya başka bir coğrafya, Karadeniz’in kıyısında bulunan İnebolu çok daha başka bir coğrafya. Kastamonu’nun merkezi de çok başka bir coğrafya. Böylesine bir çeşitliliğe sahip kentin turizmde hak ettiği değeri alamamasının, bir kırsal kalkınma uzmanı olarak ‘bütünleşik bir çalışma’ yapamamasına bağlıyorum.

Gelelim Küre Hızlı Kızak yarışlarına. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Küre Belediyesi sponsorluğunda düzenlendi yarışlar. Küre Belediyesi çok fazla geliri olan bir belediye değil ama ilçenin belediye başkanı memleketini tanıtmak ve bir geleneği yaşatmak için çaba sarf ettiğine bizzat şahit oldum.

‘600 yıllık geleneksel kızaklar kayıyor, Küreliler izliyor’

Küre’de kızakla kayma kültürü 600 yıllık bir gelenek olsa da, yarışlar bu yıl ilk kez düzenlendi. I. Küre Hızlı Kızak Yarışları’na 6 ilden (Kastamonu, Bursa, Erzurum, Ankara, Kütahya, Kars ve Erzincan), 66 sporcunun katıldı. ‘600 yıllık geleneksel kızaklar kayıyor, Küreliler izliyor’ sloganı ile yapılan etkinlikler gerçekten eğlenceli idi.

Yarışma meşalesi; Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak ile diğer protokol üyeleri ile birlikte ateşlendi.

Yarışma meşalesi ateşlenmeden bizler ekip olarak soğuktan ateşlenmiştik. Tüm ekip ateşlerin başında toplanıp yarışların başlaması ile birlikte artık ne soğuk kaldı ne de ateş.

Tüm yarışlarda olduğu gibi; her yarış heyecan yaratır. Başlangıçtan bitiş çizgisine en erken ulaşan sporcular derece aldılar ama her sporcu bitiş çizgisine ulaşamadı. Küre kızak yarışları da büyük çekişmeye sahne oldu elbet. Kızak yarışları su dökülerek dondurulan ve ‘kayak yolu’ denilen özel pistte yapıldı. Yarışta kullanılan kızaklar; erik ağacından yapılan ve altı özel olarak hazırlanan sakızla sertleştirilen kızaklarla yapıldı. Yarışlar yapılırken, katılımcılarda karın keyfini çıkardılar.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, “Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu öncülüğünde Küre, ilk geleneksel kızak yarışları düzenliyor. 600 yıllık hızlı kızak yarışlarını yaşatmaya, yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu sporla ilgilenen herkes bizim sporcumuz oluyor, onların da bu dalda ilerlemesi için çalışmalara devam edeceğiz. Yarışlar akşam saatlerine kadar devam edecek. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi ve gerçekten de sadece kızak yarışı değil pek çok eğlenceli yarışlar oldu.

Küre Belediyesi, çok sayıda davetliye etli pilav ve ayran ikram etti. Biz de bu ikramlardan nasibimizi aldık. Son söz olarak; ‘her memlekete bir Mustafa Çağır lazım’ diyorum.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

06.02.2017