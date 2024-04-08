KORYKOS, KANLIDİVANE VE KIZKALESİ

Sabah erkenden Korykos antik kentine gittim. Gün doğumunda Korykos’un sur duvarları ile oluşan heybetli görüntülerini aldım.

Sabah 08.00 gibi Kanlıdivane antik kentine vardım. Kanlıdivane ile ilgili olarak anlatacak o kadar konu var ki hangisini anlatayım. İlk önce buranın keklikler için güvenli bir sığınak olduğunu öğrendim. Ayrıca kelebek türleri açısından da bir habitatı bulunduğunu öğrenince şaşırdım doğrusu.

Havanın net bir ışık vermemesi sonucu kelebekleri göremedim. Yağmurun yağması ile de istediğim görüntülerin sadece bir kısmını alabildim. Antik binaları, kaya mezarları, kaya kabartmaları ve obruğu ile Kanlıdivane muhteşem bir kültür değerimiz.

Yağmurdan sonra Adamkayalar’ın bulunduğu alana gittim. Bir vadi içinde bulunan kabartmaları görmek için aşağıya inmem gerekiyordu. Tam planı yaptım derken tekrar yoğun yağmur başladı.

Akşamüzeri Kızkalesi’ne geçtim. Kızkalesi Plajı’nda yüzenlerin Rus olduklarını anlayınca bu duruma hiç şaşırmadım. Soğuk iklimden geldikleri için Nisan ayı da olsa, onlara bölge sıcak gelmiştir.

Bir gün önce gördüğüm balıkçılar aynı yerde balık avlıyorlardı. Selfi meraklıları yine her taraftalar. Yağmur sonrası, gün batımında Kızkalesi muhteşem gözüküyordu.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş / Mersin’de Bahar -5

08.04.2024