KOÇDÜZÜ YAYLA ŞENLİĞİ BELGESELİ HABİTAT TV’DE

Dergimizin yayın yönetmeni İsmail Şahinbaş’ın hazırlayıp sunduğu ‘Kendi Coğrafyanı Keşfet’ kuşağı Tivibu platformunda yer alan Habitat TV’de yer alıyor.

Koçdüzü Yayla Şenliği belgeseli; Ağustos ayının son haftasında Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında, 2400 metrelik yükseklikte bulunan Koçdüzü Yaylası’nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenliği konu ediyor.

Bu şenliğe ekibimizi davet eden Osman Karali kardeşimize, MEKADER Başkanı Halil Kosanoğlu’na, halk ozanı Süleyman Serin‘e, yöresel tulum sanatçıları Sefer Kesici ve Mucahit Kesici‘ye, sanatçı Serdar Demirtaş’a, yayla sakini Ayşe Alyar teyzeye, Adalıgöl Pansiyon’u sahibi Yaşar Alyar’a, misafirperver Âdem Serin’e, Şeref Akdemirci’ye, belgesele katkı sunan Murat Yusuf Arıkan ve Fatih Arıkan’a, kurgu yönetmeni Melek Özdemir’e, görüntü yönetmeni Fatih Sağlam’a ve tüm Habitat YV ailesine teşekkür ederiz.