KOCAELİ TURİZMİNE SİVİL YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAYI’NIN PROGRAMI BELLİ OLDU

27-28 Eylül 2024 tarihleri arasında Derbent’te bulunan KartepePark Otel Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan etkinliğin onur konuğu TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) eski başkanı Başaran Ulusoy oldu.

Çalıştayın birinci oturumu 27 Eylül Cuma saat 10.00’da Kafkas Kültür Derneği halk oyunu gösterisinin ardından 30’ D Kocaeli belgesel film gösterimi ile başlayacak.

Açılış ve selamlama konuşmalarında ilk önce çalıştayın yapılış amacını Kartepe Turizm Derneği adına Cahit Çağlın, hoş geldiniz konuşması da dernek başkanı Kamil Öçbe yaptıktan sonra il protokol üyelerinin konuşmalarına geçilecek.

Program

Haluk Ulusoy / Turizmci, Sanayici ve İş İnsanı

Kocaeli’de gelişmeye açık alternatif turizm olan spor turizmi.

Mehmet Bilen / Sutopu Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi, Sualtı Sporları Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi, Galatasaray Spor Kulübü eski yönetim kurulu üyesi, CMAS bröveli balıkadam

Kocaeli’nde yüzme, sutopu, kürek, yelken ve sualtı sporları.

İKİNCİ OTURUM, 14.00 / KOCAELİ’NİN YAKIN COĞRAFYASINDA SİVİL HAREKETLER

Öncesiz Oluştan Sonsuzluğu; Nüzhetiye Şelalesi belgesel film gösteriminin ardından moderatörlüğünü İsmail Şahinbaş’ın yaptığı oturuma geçilecek.

Konuşmacılar

Mustafa Çağır / Ersizlerdere Ekoturizm Derneği Başkanı

Kastamonu Küre Ersizlerdere Köyü Tasarım Projesi.

Şebnem Urgancıoğlu / Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı (SAFTİD), TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanlığı Başkan Yardımcısı

Safranbolu turizmi üzerine, yurt içi ve yurt dışı tanıtımlarda kurumlarla sivil örgütlerinin birlikte çalışmaları.

Aşkın Uzunkara / Karabük Yenice Belediyesi Meclis Üyesi

Kocaeli doğal yürüyüş parkurları örnek alınarak, Yenice doğa turizminin geliştirilmesi.

Mehmet Cantürk / Turizm İşletmecisi, Ahi Kültürü Araştırmacısı

Bolu Mudurnu’da konak işletmeciliği ve Ahi kültürünün Dünya Mirası listesine giriş öyküsü…

Turan Yılmaz / Müze kurucusu, atalık tohum uzmanı

Bolu Seben’in atalık tohumları üzerine yaptığı çalışmalarla birlikte bölgede etnografya müzesi kurulumu.

Mesut Önder / Kafkas Gastronomisi üzerine çalışmalar

Düzce Gölyaka’da AB hibe programı ile unutulmaya yüz yutmuş Kafkas yemeklerini üretip, lokantası aracılığı ile satışı.

Bedriye Berber Engin / Üretici, Sıra dışı okur, Kırsal Ekoturizm Organizatörü

Bilecik Gölpazarı Kurşunlu Köyü’nü ekoturizm köyü haline getirdi. Sıra dışı okur kimliği ile tüm ülke tanıdı.

Cemil Engin / Turizmci ve Arıcı

Bilecik Gölpazarı Kurşunlu Köyü’nde annesinin izinden giderek, eğitimine göre büyükşehirdeki işini bıraktı turizmciliğe ve arıcılığa dönüş yaptı.

ÜÇÜNCÜ OTURUM, 09.00 / 28 EYLÜL, CUMARTESİ

Kemençe ile halk oyunu gösterisinin ardından Döngüsel Zaman İçinde Paşasuyu belgesel filminin gösterimine geçilecek. Ardından Moderatörlüğünü Mehmet Cantürk’ün yaptığı Kocaeli’deki turizm amaçlı derneklerin sunumları dinlenecek.

Konuşmacılar

Kartepe Turizm Derneği / Musa Ejderoğlu,

Kocaeli Turizm Derneği / Soner Kılıç,

Kandıra Turizm Derneği / Murat Güneş,

Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmesi Derneği / Sadettin Acar,

Sapanca Turizm Derneği / Arzu Saygıner Çil,

Kartepe Villa Bungalov İşletmecileri Derneği / Muhammet Murat Sutay,

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği / Sefa Alaçam

DÖRDÜNCÜ OTURUM, 13.00

İkinci gün dördüncü ve son oturumun moderatörlüğünü Turan Yılmaz’ın yaptığı oturumun ana konusu Kocaeli’deki kadın emeği ile ilgili sunumlar içerecek.

Konuşmacılar

Kartepe Turizm Derneği Kadın Komisyonu / Filiz Acar

İzmit Farge Fethiye Köyü Çiftliği / Burak Alsan

Max Fun Kooperatifi / Halit Yazıcı

Karamürsel Kadın Kooperatifi / Tuba Türkmen

Görmeden Gitme Platformu / Volkan Alioğlu

Sapanca Turizm Otelciler ve İşletmeciler Derneği (SETOB) / Alpaslan Kılıç

Kandıra Nar Çiftliği / Nardane Kuşçu

Çalıştay tulum ile oynan halk oyunları gösterisi ile sona erecek.