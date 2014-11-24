KIZILDENİZ’İN İNCİSİ AKABE

Ortadoğu’nun yeni tatil cenneti Akabe, Kızıldeniz’in kenarına konumlanmış. Ürdün’ün tek liman şehri olan Akabe’de yılın 300 günü güneş almasından ve yılın 12 ayı boyunca değişmeyen su sıcaklığından dolayı dalış tutkunları için bulunmaz bir görsel şölen sunuyor.

Ürdün yaşam tarzını en iyi şekilde deneyimleyebileceğiniz yerlerden biri olan Akabe; Petra ve Wadi Rum gibi Ürdün’ün popüler destinasyonlarına, İsrail’in Kızıldeniz’deki tek şehri Eliat‘a, Mısır’ın Taba şehrine ya da Suudi Arabistan’ın Haql Şehri’ne gitmek için oldukça iyi bir konumda bulunuyor.

Havaalanına sınır polisi tarafından güler yüzle karşılanıp giriş işlemlerimizi hemen hallettik, vizesiz ülkeleri neden sevdiğimi bir kez daha anladım. Havaalanı çıkışında, tura seyahat bloggerları olarak gittiğimiz için bizi transfer aracımız ve rehberimiz Muhammed karşıladı fakat transfer aracı kullanmayacak kişiler 10 JOD karşılığında taksi ile 15 dakika içerisinde şehir merkezinde olabilirler. Akabe, dalış için popüler bir destinasyon olduğundan dolayı birçok ünlü zincir oteli şehir merkezine konumlanmış şekilde görebilirsiniz.

Bol humuslu kahvaltı sonrasında sırasıyla Ayla Arkeolojik Alanı’nı, Akabe Müzesi’ni ve Balıkçı Barınağı’nı görme fırsatı bulduk.

Müzenin hemen yanında ise Akabe Kalesi bulunuyor. Akabe Kalesi, Yavuz Sultan Selim‘in Mısır’a seferi sırasında 1516’da Osmanlı topraklarına katılan şehirde Hac yollarının güvenliği için yapılmış. Kalede 137 metre uzunluğunda Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmiş olan Ürdün bayrağı dalgalanıyor.

Su sporları için Berenice Beach Club

Akabe sokaklarını gezerken sıcak havanında etkisiyle biraz bunaldığımızı hissedip denize gitmeye karar verdik. Şehrin plajları da güzel ve temiz fakat biz 500 metre sahil şeridine sahip hem dalış yapıp mercan kayalarının güzelliklerini görebileceğimiz hem de yerel yemeklerin tadını çıkarabileceğimiz Berenice Beach Club‘a geçiyoruz. Berenice Beach Club keyifli bir tesis ve Kızıldeniz kıyısındaki tek özel beach club. Su sporları ve yatçılıkla ilgilenmek, yüzmek, güneşlenmek ve hatta dalmak istiyorsanız ideal bir yer. Berenice Beach Club‘a Akabe sahiline konumlanmış oteller harici birçok otelin ücretsiz servisi bulunmakta, bunlardan birine binerek yaklaşık 15-20 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz.

Akşam saatlerinde Berenice‘ten kalkan teknemizle Ürdün müzikleri eşliğinde Akabe’ye doğru yola çıktık, gün batımında kızıllaşmaya başlayan gökyüzü ile Kızıldeniz‘in cam gibi sularında gün batımını izleyerek gerçekten kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlardan biri oldu. Her zaman duyduğum fakat ilk kez deneyimleyebildiğim bir şeydi.

Faytonla şehir turu

Şehir merkezine geldiğimizde bizi bekleyen faytonlara bindik. İlk anda kendinizi Büyükada‘da turluyor gibi hissedebilirsiniz ta ki o eğlenceli Arap müziklerini son ses açana kadar, işte o anda şehrin sokakları arasında gezinirken tüm gözler sizin üstünüzde olabiliyor.

Akabe’den rahatlıkla dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Petra ve UNESCO tarafından koruma altına alınan Wadi Rum‘a ulaşabilirsiniz.

Ürdün, Türk vatandaşlarına vize uygulamadığı için rahatlıkla seyahat edebileceğiniz bir ülke. İstanbul’dan 2,5 saatlik bir uçuşla ulaşabileceğiniz Akabe’ye; Türk Hava Yolları’nın haftanın üç günü uçuşları var. Türk Hava Yolları, Akabe uçuşlarında yolcuların dalış ekipmanlarını da ücretsiz olarak taşıyor.

Ne zaman gidilir: Yaz aylarının kavurucu sıcaklarına maruz kalmamak için özellikle Akabe‘ye ilkbahar ve sonbahar aylarında gitmenizi tavsiye ederim.

Konaklama seçenekleri: Al Qidra Hotel & Suites Aqaba, DoubleTree by Hilton Hotel Aqaba, Kempinski Hotel Aqaba, Mövenpick Resort & Residences Aqaba, Radisson Blu Tala Bay Resort, Aqaba, Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba, Oryx Hotel, Almarsa Village Resort, Golden Rose Hotel, Mina Hotel.

Metin ve fotoğraflar: Gökhan Erdoğan

24.11.2014