KATIRLI DAĞLARI VE KANÇİÇEKLERİ ZAMANI

Yenişehir’in İznik’e bakan sırtlarında, bahar gelince her yanı yöre halkının ‘bocur’ olarak isimlendirdiği şakayıklar kaplar. Bölgede daha önceden bu çiçekler için bir etkinlik düzenlenmiş ve bu etkinlikten ‘kançiçekleri’ ismi yadigâr kalmış. Günümüzde Doğa Bursa kitabının yayımlanması ile bu çiçekler yeniden gündeme gelmiş.

Katırlı Dağları, İznik Gölü’nün güneybatısında yükselen bir dağ sırası. Silsile İznik Gölü ile Yenişehir Ovası’nı birbirinden ayırıyor. Batıdan doğuya doğru uzanan Mudanya Sıradağları’nın bir bölümü oluşturan Katırlı Dağları, Sakarya Nehri’ne kadar da uzanmakta. Bitki ve hayvan çeşitliliği açısından çok zengin olan bölgenin kuzey yamaçları geniş yapraklı ağaçlarla kaplı. Silsilenin güney yamaçları ise iğne yapraklı ağaçlar ve maki topluluklarından oluşmakta. Bu dağ sırası; İznik’in güneydoğusunda yükselen Avdan Dağı (900 m), Orhangazi Narlıca Kasabası’nın güneyinde Hisarkale (835 m), Gemiç Köyü güneyinde Üçkaya (1283 m) gibi yükseltilere sahiptir.

Nisan ayının 20’sinden itibaren Mayıs aynın ilk haftasına kadar, bu çiçekleri bu bölgede görmek mümkün. Bursa Yenişehirli Şair Necip Kahraman, bahar aylarında bölgeyi kızıla çeviren bu çiçeklere kayıtsız kalmamış:

Sökün eder,

Kuşatır deli bahar,

Mecalsiz zamanları.

Dinginliğine inat toprağın,

Açar kançiçekleri,

Kanatır tomurcuklarını,

Kutsanmışlığında Hıdrellezin…

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

11.04.2016