KARAGÖL’DE BEYAZ BULUTLAR

Beypazarı ziyaretimin öğleden sonrasını yıllar evvel görme fırsatı bulduğum Karagöl’e ayırmıştım. Çok sıcak bir günün öğle saatlerinde, Beypazarı’ndan vadi içi yola girdiğimde serinlemeye başlamıştım…

Karagöl, Beypazarı-Bolu-Kıbrısçık Karayolu üzerinde bulunmakta olup, Ankara’ya 128 kilometre, İstanbul’a 350 kilometre, Beypazarı’na da 28 kilometre mesafededir. Köroğlu Dağları içerisinde, 1650 metre yüksekliğinde, herkesin gezmesi, görmesi gereken bir yer.

Beypazarı’nda sıcaktan kavrulmuşken, bir anda burada belli bir süre kaldıktan sonra üşümeye başladım. Hava bir açıp bir kapıyordu. Tesisin yetkili Mehmet Bey’e; ‘en meşhur yemeğiniz ne ise onu getirin ama yanında yoğurt ve salata olsun’ siparişini verdikten sonra yemek gelinceye kadar uzun uzun göle bakarak bankta oturdum.

Bulunduğum ortam öylesine sessizdi ki çam ağaçları üzerindeki sincapların oyunlarını duyabiliyordum. Hatta bir tanesi ile göz göze geldik. Fotoğraf makineme el attım, bir de baktım ki ortada sincap yok. Bazı durumlarda fotoğrafı düşünmemek gerekiyor. Ben yıllardır hep bu hataları yaptım. Her şeye fotoğraf olarak baktım. Hiçbir doğal güzelliği yaşayamadım. Bu durumları yeni yeni anlıyorum maalesef.

Karagöl, doğal bir göl olmadığını, gezintiye çıkınca anladım. Ama olsun, bu hali bile beni çok etkiledi. En çok suya düşen bulutlar ile suya atlayan kurbağaları beğendim. Bulutlar harikaydı gerçekten.

Karagöl Orman İçi Dinlenme Tesisi isimli bir tesis var burada. Konaklama imkânı da var. Ama yemekler bir harika. Hele yemek üzerine göle karşı içilen çay yok mu, işte en harikası beklide o.

Burası dört mevsim farklı güzellikler sunabilecek bir yer. Her yan tertemiz. Çevre gerçek anlamda olağan üstü. Birde burasını sonbahar ve kış mevsiminde de görmek istiyorum. Zaten akşamüzeri Mehmet Bey’in yanından ayrılırken, ‘en kısa zamanda görüşmek üzere diyerek’ vedalaştık.

1650 metre yükseklikte bir gölün kıyısında oturmuşum. Cep telefonumu kapatmışım. Yüzüm, gözüm, ruhum göle dönük bir de türkü tutturmuşum:

“Beyaz giyme söz olur

Siyah giyme toz olur

Gel beraber gezelim

Muradımız tez olur…”

Yıllar evvel yayıncı olmaya karar verdiğimde; ‘ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum’ demiştim. Devamını siz getirin lütfen…

Karagöl Orman İçi Dinlenme Tesisi: (0534) 570 08 75

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

24.08.2010