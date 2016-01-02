Güzelim, mevsimim, neşe kaynağım. Özlediğim, sevdiğim, semazenler gibi, döner sonsuzlukta. Tane tane yaradana doğru…
Ört üstünü, bereketli toprağa yaptığın gibi
Kısır inatların
Ayıplarını ört, Rumî’nin söylediğince
Kin, nefret, barut kokanın.
Yıldızlara ulaşsın dilekler,
Kutsasın yeryüzünü beyaz güvercinler
Semaha dönen CANLAR gibi,
Aşkla, muhabbetle
Renklerle dönsün dünya…
Karda koşuşan çocuklar gibi şen olsun ülkemin insanları
Huzur ve sağlıkla yol alsın bu eşsiz gemi
Zorbalığa, sahteliğe inat,
Gülmek, devrimci bir eylemse misal
Kahkahalarla karşılasın topunu…
Ve kalsın insanlık
Sarı, yeşil, beyaz ağaçlar gibi tek ve hür
Karlı kayın ormanları gibi kardeşçesine…
Evrensel sevgiyle,
Aşkla, huu…
Metin: Deniz Can, fotoğraf: İsmail Şahinbaş
02.01.2016