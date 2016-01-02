KAR

Güzelim, mevsimim, neşe kaynağım. Özlediğim, sevdiğim, semazenler gibi, döner sonsuzlukta. Tane tane yaradana doğru…

 

Ört üstünü, bereketli toprağa yaptığın gibi

Kısır inatların

Ayıplarını ört, Rumî’nin söylediğince

Kin, nefret, barut kokanın.

Yıldızlara ulaşsın dilekler,

Kutsasın yeryüzünü beyaz güvercinler

Semaha dönen CANLAR gibi,

Aşkla, muhabbetle

Renklerle dönsün dünya…

 

Karda koşuşan çocuklar gibi şen olsun ülkemin insanları

Huzur ve sağlıkla yol alsın bu eşsiz gemi

Zorbalığa, sahteliğe inat,

Gülmek, devrimci bir eylemse misal

Kahkahalarla karşılasın topunu…

 

Ve kalsın insanlık

Sarı, yeşil, beyaz ağaçlar gibi tek ve hür

Karlı kayın ormanları gibi kardeşçesine…

 

Evrensel sevgiyle,

Aşkla, huu…

Metin: Deniz Can, fotoğraf: İsmail Şahinbaş

02.01.2016