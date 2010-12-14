KAHRAMANLIK DEĞİL YAPACAĞINIZ, BİRAZ FEDAKÂRLIK SADECE

Yaşadığımız doğa bünyesinde milyonlarca canlı ve cansız form ve tonların sayısız olduğu renk cümbüşlerini barındırıyor. Bu farklılık, insanoğlunun davranış tabiatını da pek tabi ki etkilemekte. Çevresine, yaşadığı doğaya ve dünyamızın tehdit eden küresel ısınmaya karşı duyarlı bir kesim var. Maalesef bir o kadar da ‘dünyayı ben mi kurtaracağım’ diyen bilinçsiz ve duyarsız bir kesim.

Doğasına ‘duyarlı’ kesimde yer alan insanlar o kadar hassaslar ki, çevreye verdikleri zararı en aza indirmek için; giydikleri kıyafetten saçlarının uzunluğuna, içtikleri içeceğin ambalajından evlerinin işyerlerine olan mesafenin uzaklığına kadar birçok konuya titizlikle eğiliyorlar.

Bu doğaseverler, ‘Karbon Ayak İzi’ olarak bilinen, kişinin günlük faaliyetleri sonucu çevreye salınan sera gazı miktarını ölçülendiren, yöntemle kendilerini sınamaktadırlar. Ölçüm sonuçları yüksek çıkanlar ise hayat standartlarında değişikliğe gidiyorlar. İşyerlerine yürüyerek gitmeyi, uçak yerine tren ile seyahat etmeyi, toplu taşıma araçlarını kullanmayı, sera salınımı yüksek olan kıyafetlerinden vazgeçmeyi tercih ediyorlar. Açıkçası doğa ve çevre için kendi konforlarından vazgeçiyorlar.

Bu ‘duyarlı’ kişilerin yaptığı fedakârlıklar, her ne kadar bir ‘duyarsızın’ yere attığı bir pet şişenin, maç boyunca etrafa atılan çekirdek kabukların çevreye verdiği zararı karşılayamayacak olsa da, bunu yapmaya değer. Daha önce yapmıyor olsak bile biraz olsun dikkat ederek ‘duyarsızların’ kalesine gol atmaya değer…

Yapabileceklerimiz birkaç örnekle;

– Gittiğiniz bir lokantada içeceğinizi karton kutulu olanlardan istemek.

– Alışveriş yaptığınız bir mağazadan naylon torba yerine kâğıt torbaları tercih etmek.

– Haftada bir iki gün işyerinize yürüyerek gidip, ara sıra toplu taşıma araçlarını kullanmak.

– Geri dönüşümlü ürünleri tercih etmek ve

– Doğa dostu kıyafetler giymek olabilir.

Kahramanlık değil yapacağınız, biraz fedakârlık sadece. Ve unutmayın bu dünya bizim…

Metin: Can Kuş / Anlatacak Çok Şeyim Var

14.12.2010