KAÇKAR’IN KUZEY VADİLERİ GÜZ FOTOĞRAF TURU

26 EKİM, PAZAR / OTELE YERLEŞME VE GURUP AKŞAM YEMEĞİ

Kaçkar’ın kuzey vadileri güz fotoğraf turumuz bir tek katılımcı olsa bile gerçekleşecek olup, 12 kişi ile sınırlıdır. Etkinlik tam anlamı ile görsel toplamaya odaklıdır. Etkinliğimizin başlangıç ve bitiş yeri; Rize-Artvin Havalimanı’dır.

Akşam 19.00’da gurup olarak tur aracı ile yemek mekanına geçeceğiz. Bugünkü akşam yemeği; Eski Trabzon olarak bilinen Karadeniz’in kolonizasyonunda bölgeye ilk gelen gemicilerin günümüzden 2800 yıl evvel yurt edindikleri bölgede yer alıyor. Yemek mekanımız olan Pazar Belediyesi Sosyal Tesisleri; Karadeniz’in kıyısında, Hamidiye kumsalında bulunuyor.

27 EKİM, PAZARTESİ / PAZAR-HEMŞİN KÜLTÜR HAVZASI VE TECİNA ŞELALESİ

Pazar şehir merkezinden hareketle Pazar-Hemşin Kültür Havzası’nda bulunan eserleri görüntüleyeceğiz. Öğleden sonra doğa harikası Tecina Şelalesi bugünkü fotoğraf mekanlarımız olacaktır. Otele dönüş yolunda; tarihi yoldan giderek yol üzerinde, 200 yıllık tarihi ahşap kahvede çay molası verileceğiz. Bugünkü akşam yemeği; yine Pazar Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde olacaktır.

28 EKİM, SALI / ÇAĞLAYAN VADİSİ

Rize’nın Fındıklı ilçesinde bulunan Çağlayan Vadisi; orijinal Laz konakları ile dikkat çekici bir havzadır. Havza içerisinde gün batımına kadar kalacağız. Akşam yemeği Fındıklı’da Aydın Boysan Sosyal Tesisleri’nde verilecektir. Yemek yerken gün batımı çekilebilir.

29 EKİM, ÇARŞAMBA / TUNCA VADİSİ

Tunca Vadisi; yine Rize’nin Ardeşen ilçesi sınırlarında bulunan bir kasabanın idari sınırlarında yer almaktadır. Bu vadinin el değmemiş yapısı büyüleyicidir. Büyülü bir bölge, coğrafya renkli, Tunca Nehri, Fırtına Nehri’ne kavuşmadan önce ortaya çıkardığı habitatı soluyacağız. Akşam yemeği yine bu bölgede olacaktır. Vadi içinde çok güzel şelaleler bulunmaktadır. Uzun pozlama için tripot gereklidir.

30 EKİM PERŞEMBE / FIRTINA VADİSİ

Fırtına Vadisi’nin en büyük kolunda vadi içlerine gireceğiz. Güz renkleri nerede uygun olursa orada mola vere vere yükseklere çıkacağız. Doğu Karadeniz Sıra Dağları üzerine yeni kar görüntüleri eşliğinde bölgede fotoğraf toplayacağız. Akşam yemeği vadi içerisinde bir kır lokantasında veya duruma göre Pazar Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde olacaktır.

31 EKİM CUMA / ALIŞVERİŞ VE DÖNÜŞ ZAMANI

Bu sabah erken saatte Pazar Kızkalesi’nde gün doğumu çekeceğiz. Sabah kahvaltısının ardından dönüş saatine kadar alışveriş imkanı kalacaktır. Peynir ve bal satın almak için Pazar ideal bir kenttir. Kızkalesi’nde akşam günbatımı çekmek isteyenler uçak bileti en geç saate alınabilir.

Trekking Travel

Trekking Travel; Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) 5239 numarası ile üyedir. Etkinliklerimizi D2 belgeli araçlar ile yapmaktayız. Yörede bu konuda etkin partnerlerimiz bulunmaktadır.

Fotoğraf Gezisi

Bu etkinliğimiz tam anlamı ile fotoğraf çekimi için düzenlenmiş olup genel turizm kuralları dışında ışığın durumuna göre planlanmaktadır. İnsanların temel ihtiyaçlarını da göz önüne alarak güz döneminin en keskin ışığı akşam saatlerinde oluşundan dolayı otele bir az geç dönme durumu olabilir. Otel yeri seçimini tüm vadilere eşit mesafede oluşundan dolayı yapmış bulunmaktayız. Fotoğraf odaklı bir etkinlik oluşundan dolayı konaklama mekanına sadece uyumak için girebileceğiz dersek yeridir.

Tüm çabamız; en güzel güz fotoğrafını çekmek içindir

Bölgeye ulaşım katılımcı tarafından sağlanacaktır. Konaklama, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği şirketimiz tarafından en temiz ve leziz tesislerde sağlanacaktır. Vadi içlerinin birçoğunda tesis bulunmamasından ve zaman kaybetmemek adına öğle yemeği katılımcı tarafından tedarik edilecektir.

Tur bedeli KDV dahil 30 bin TL’dir.

Fotoğraf makinesi ve tripot, bir de yağmurluk

Bu etkinlik için fotoğraf makinası dışında yanımızda bulunması gereken en temel eşyalar tripot ve yağmurluktur. Bunun dışında sağlam bir ayakkabı ve bol GB’li hafıza kartları şarttır.

İletişim

0 (212) 245 79 66

0 (532) 232 52 82

www.trekking.tr

www.kackardergisi.tr