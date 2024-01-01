HABİTAT TV, KOÇDÜZÜ YAYLA FESTİVALİ’NE KONUK OLUYOR

Dergimizin yayın yönetmeni İsmail Şahinbaş’ın hazırlayıp sunduğu, Habitat TV’de yayımlanan ‘Kendi Coğrafyanı Keşfet’ kuşağı, Koçdüzü Yayla Şenliği’ne konuk olacak.

24-25 Ağustos 2024 tarihinde, Kaçkarların 2400 metre yükseltisinde bulunan Koçdüzü Yaylası’nda gerçekleştirilecek festival, Mekaleskirit (MEKADER) Derneği tarafından düzenleniyor.

Bölgenin en büyük yayla şenliklerinden biri olan Koçdüzü Yayla Şenlikleri, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında bulunuyor. Koçdüzü Yaylası, ülkemizde en güzel bulut denizlerinin izlenebildiği bölge olarak da öne çıkıyor.