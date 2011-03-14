GÖYNÜK’TE KAR MOLASI

Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışının ardından, tarihi beldelerimizin kar görünümlü eşsiz manzaralarını belgeleyebilmek için yola çıktık.

Bu bölgelerin doğal ve kültürel değerlerinin daha iyi tanıtılabilmesi amacıyla yapacağımız bir kitap çalışması için sevgili dostum İsmail Şahinbaş ile Göynük’e konuk olduk.

Göynük, doğal güzelliği ve kültürel miras değerlerinin yanında inanç turizminin önemli bölgelerinden olmasına rağmen şu ana kadar turizmden istediği payı alabilmiş değil.

Göynük bu hali ile sesiz, sakin duruşu ve bakımlı ahşap evleriyle insana mutluluk ve huzur veriyor.

Akşam konakladığımız Akşemsettinoğlu Konağı’nın ismi bile insana verdiği manevi sorumluluğun yanında tarihe ve kültüre daha fazla değer verilmesini hatırlatıyordu.

Lapa lapa yağan kar yağışı eşliğinde, geçmişten geleceğe ışık saçan tarihi Göynük Zafer Kulesi’nin eteklerinde uyumanın keyfini yaşadık…

Metin: Mehmet Cantürk, fotoğraflar İsmail Şahinbaş

14.03.2011