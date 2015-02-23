GÖLYAZI’DA BİR KIŞ AKŞAMI

Gölyazı, ülkemizde fotoğraf ile ilgilenenlerin çok yakından bildiği bir yerleşim. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında köy muhteşemdir. Leyleklerin gelmesi, çiçeklerin açması, yaprakların yeşermesi ve balıkçılar, hepsi bir ahenk içerisindedir. Bir de günbatımında Gölyazı kızıla boyanır. Ama çok ender olsa da bu güzel memlekete kar da yağar.

2015 yılının Şubat ayında yağan ve sadece bir gün duran kar yağışını görme şansım oldu. Gün boyu fotoğraf çektim. Zambak Tepesi’nde önce günü batırdım. Ardından da köyün ilk ışıklarının yanmasını bekledim.

Yine doğru yere doğru zamanda ulaşmayı başardım. Bu ülkede o kadar çok doğru yer var ki…

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

23.02.2015