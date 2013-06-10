GÖLYANI OBASI

Yağlıdere’nin Derindere ve Yeşilpınar köyleri arasında kalan Gölyanı Yaylası doğal çekiciliği ile Giresun’un Uzungöl’ü olmaya aday.

Henüz betonun bulaşmadığı ve ahalisinin ise turist ve turizm gibi kavramlara yabancı olduğu Gölyanı’nın turizme kazandırılması için hazırlıklar başlatıldı. Önce sazlıkların kapladığı ve yarı bataklık durumunda olan gölün suyu DSİ tarafından açılacak olan bir kanalla boşaltılacak. Ardından suni kanal vasıtasıyla getirilen su ile göl doldurulacak.

Bu gölde Uzungöl’de düşülen hataya düşülmeyecek. Beton konusunda azami hassasiyet gösterilecek. Hazırlanacak olan konaklama yerleri ise gözü tırmalamayacak şekilde ve mevkide olacak.

Gölyanı’nı cazip kılan en önemli özelliği, 1500 metre yüksekliği sunduğu tertemiz havası ve suyunun yanında yaylalara olan ulaşım kolaylığı… Sahile uzaklık sadece bir saat.

Metin ve fotoğraflar: Mesut Yılmaz

10.06.2013