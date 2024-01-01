DÜNYA MİRASI OLMA YOLUNDA: MERSİN

Mersin’in UNESCO tarafından aday olarak seçilerek Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer verdiği dört kültürel değerinin bir günlük hikâyesinin anlatıldığı belgesel film Tivibu platformunda yer alan Habitat TV’de yayımlayacak.

Mut Alahan Manastırı, Anamur Mamure Kalesi, Erdemli Kroykos antik kenti ve Kız Kalesi ile Tarsus St. Paul Kilise, St. Paul’un Kuyusu ve diğer eserlerinin yer aldığı film 5 dakika sürüyor.

Metin yazarlığını ve görüntü yönetmenliğini dergimizin yayın yönetmeni İsmail Şahinbaş’ın yaptığı belgesel filmin ilk gösterimi; 29 Mart 2024, saat: 20.25’te…